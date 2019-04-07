外媒評為2019度假必去！全台3間必去新開藝術空間超好拍

▲台江文化中心。（圖／《媽媽我想嫁去台南！》提供）

旅遊中心／綜合報導

台灣藝文展館越來越多，同時帶動提升民眾的藝術鑑賞與美學素養。近期就有3座全新開幕的藝術殿堂，不僅讓民眾能在國際級的空間欣賞藝術表演，獨特的建築外觀更成為打卡地標，除了參觀建築外，不妨也走進其中，欣賞展覽，甚至古典樂團表演，為自己增添藝術氣息吧。

▲台南美術館二館。（圖／愛比妞提供）

台南 台南美術館二館

台南美術館二館座落在忠義路與友愛街口，過去曾作為體育館、公園兼地下停車場使用。建築本體以鳳凰花為發想概念，代表台南熱情歡迎全世界的朋友。五角形的外型加上垂直錯落堆疊的展示空間，結合大型碎形屋頂，造就了2館的超搶眼視覺。

除了來這裡沾染藝文氣息外，館內還有一間純白咖啡廳，同時提供室內與市外座位，讓旅客可以一邊曬太陽，一邊享受咖啡香氣，在這寧靜的藝文殿堂，就可以盡情消磨一整個下午。

▲台江文化中心。（圖／《媽媽我想嫁去台南！》提供）

台南 台江文化中心

占地1.6公頃的台南市立「台江文化中心」即將於4月13日正式開幕，是全國首創結合社區大學、圖書館、文化中心三合一的休憩設施，除了有235坪的實驗劇場、獨特建築，大片綠地上還有許多巨型椅子等裝置藝術造景，宛如走進「巨人國」；而寬敞的新型圖書館，規劃了親子閱讀區，讓不少台南民眾都相當期待。

▲台江文化中心將在4/13正式開幕。（圖／《媽媽我想嫁去台南！》提供）

台江文化中心是全台第一個由下而上、由在地民間團體爭取興建的藝文場館。2002年當地開始推動台江在地文化，經過地方團體以及在地居民聯署與努力，終於在2010年開始進行一連串設計工程，才完成這座區域型文化設施，其中最受矚目的「黑盒子實驗劇場」約235坪，包含活動座椅在內共有614席座位，堪稱為南台灣能容納最多席次的實驗劇場。

▲高雄 衛武營國家藝術文化中心。（圖／衛武營藝術文化中心籌備處提供）

高雄 衛武營國家藝術文化中心

說到「國際級」景點絕對不能不提到衛武營國家藝術文化中心，在2018年底正式啟用，佔地9.9公頃、場館佔地3.3公頃，為全世界最大的單一屋頂劇院。以衛武營都會公園內的榕樹群為發想，找來荷蘭麥肯諾建築師事務所創辦人法蘭馨·侯班（Francine Houben）設計，旨在打造一座「沒有圍牆的劇院」，設計無大門無圍籬的形式，還登上英國《衛報》（The Guardian）評選2019度假熱門旅遊地榜單。