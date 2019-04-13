動漫「灌籃高手」經典鐵道場景禁止拍照？政府出面回應

點評：想要拍出美照外也要懂得互相尊重！

▲因為日本動漫「灌籃高手」而爆紅的「鎌倉高校前駅平交道」。（翻攝自YouTube)

記者簡仲豪／綜合報導

熱愛日本動漫「灌籃高手」的民眾對於日本神奈川縣鎌倉市的「鎌倉高校前駅平交道」肯定再熟悉不過，每年吸引千萬粉絲前往朝聖，但也經常造成交通混亂和不少危險的攝影行為。近期網路上瘋傳鎌倉市1日起頒布新條例「禁止在動漫朝聖點拍照」、「禁止邊走邊吃」等，對此觀光課課長廣川正回應，條例並非禁止或限制，而是希望大家注意自身禮儀。

自日本NHK報導漫畫「灌籃高手」裡出現的經典場景就是江之島電鐵「鎌倉高校前駅平交道」後，每年吸引高達2000萬觀光客前往拍照打卡，但也因此出現不少脫序行為，例如站在路中間拍照、妨礙居民車輛通行、距離鐵軌過近等，嚴重影響當地交通，鎌倉市著名的商店街上也常有人邊走邊吃，造成不少垃圾，使當地市政府屢屢接獲居民投訴。

為解決亂象，鎌倉市政府在1日通過「關於提升鎌倉市公共場所禮儀」條例，軟性提醒觀光客不要有「迷惑行為」，將在人多的地方邊走邊吃或在鐵路周邊等危險場所攝影，定義為影響他人行為，並要求居民和遊客遵守禮儀及規範，勿做出危險行為。

針對網路上「禁止在動漫朝聖點拍照」傳聞，並非屬實，但也希望大家注意自身禮儀、互相尊重。