薄脆口感惹人愛！彰化在地人也捨不得分享的「黃金鍋貼」

點評：那個鍋貼煎的技術非常高超！

▲在地人都捨不得分享的超好吃鍋貼。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／藍色起士的美食主義提供，請勿任意翻攝以免侵權）

在彰化縣社頭鄉有一間小小鍋貼專賣店，根據在地人的說法，這間店只要開始營業，前往品嚐的民眾就從來沒有斷過，生意一路從中午做到晚餐，是一間身受大家愛戴的名店，今天就一起到彰化揭開這個超厲害鍋貼的神秘面紗，品嚐這道連在地人也願意排隊的誘人美食！

▲店門口常常可以看到排隊購買的情況。



▲菜單的設計非常貼心！

「味香鍋貼」能在社頭地區有這麼高的人氣，不單單是價格親民，更重要的是那擁有金黃酥脆外皮的鍋貼，肉餡飽滿且用料實在，是只要吃過一次就忘不了的超厲害小吃。此外，這樣高人氣的店家有在地人必點的超級搭檔，「黃金鍋貼」和「招牌酸辣湯」，每一口酥脆的鍋貼都能聽到卡滋卡滋的聲音，薄脆的口感非常迷人，搭配酸度適中的酸辣湯，非常清爽，這樣簡單的組合是許多在外地打拼的社頭人最想念的味道。

▲金黃酥脆的黃金鍋貼是在地人的最愛。

▲酸辣湯是店內的人氣商品之一。

店家主要賣鍋貼、蒸餃、春韭湯包、玉米濃湯、酸辣湯、冰糖豆漿，選項不多，但生意依然很好，每樣餐點都各有特色，其中部落客特別推薦「春韭湯包」，一口咬下，不斷湧出的湯汁超級清甜，韭香並不搶味，還非常加分，值得體驗！

▲充滿湯汁的春韭湯包。

▲店內的辣椒非常香，非常適合沾鍋貼吃。

味香鍋貼

地址：彰化縣社頭鄉員集路二段286號

電話：04－872－1526

營業時間：公休日星期一