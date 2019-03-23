顛覆傳統！三峽自助洗衣店　喝咖啡吃蛋糕等洗衣才是潮流

點評：讓無聊的洗衣服時間變得更有趣啦～

▲結合高科技和餐飲的現代版自助洗衣店。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／小蚊子愛飛飛提供，請勿任意翻攝以免侵權）

隨著科技的日漸發達，越來越多的自助洗衣店出現在市面上，尤其是在各大校園周圍，只需幾個銅板就能解決學生洗衣服的煩惱，但多數的洗衣店都是大同小異，基本上只有洗衣機和烘乾機兩種基本的設備，今天要為大家介紹一間位於三峽台北大學附近的「Neighbours左鄰右舍」，改變大家對於自助洗衣店冰冷的印象，來一段浪漫的洗衣時光。

▲室內空間相當乾淨且舒服。

這間「Neighbours左鄰右舍」從外觀看去就像一般的下午茶餐咖啡廳，但走近仔細一看才發現它是個24小時的自助洗衣店，歐式風格的建築物，用簡單的藍白色作為裝潢底色，暖色系的燈光照在木頭材質的地板和桌椅，感覺非常舒適且放鬆，一旁的架上還有提供各式書籍可以翻閱，等待洗衣服的期間一點都不無聊。另外，這間自助洗衣店是採複合式經營的模式，不只可以清洗衣物，還有咖啡甜點可以享用，非常特別！

▲旁有提供洗衣帶吊掛的鉤子和衣籃。

店內空間算是寬廣，洗衣機共有四台、烘衣機六台，還有洗衣袋吊掛區以及專屬洗衣推車藍的設備。與一般自助洗衣店不同，這裡的洗衣機有免費添加天然酵素洗衣劑和柔軟劑，且不含環境荷爾蒙和螢光劑，相當貼心的設計，民眾可以透過官方Line來查詢空機、洗衣烘衣進度、洗烘完的簡訊通知和餐點訂購，連結高科技術給民眾有最棒的體驗！若無法在場等待，也還有代折和代洗的額外服務。

▲專人代洗、烘和折的服務。

▲利用店家的line可以得知是否有空機器和洗衣進度。

說是自助洗衣店但也賣飲料甜點是這間店的特色，提供各式各樣的蛋糕和飲品可以選擇，為原本等待洗衣時的無趣過程增添不少樂趣，若是有機會到這裡洗衣服，不妨拿本書籍點杯飲料，享受悠閒的洗衣時光！

▲店內還有販賣各種蛋糕及飲品。

Neighbours左鄰右舍

地址：新北市三峽區大觀路12-5號1樓

電話：02-86716860