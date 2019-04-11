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坪林低海拔茶園仙境！銀河、雲海、日出吸引攝影高手前往

點評：想定居在這裡啦～～～
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▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲南山寺仙公廟環山步道。

記者張舒芸／綜合報導　圖／麻糬公主_荒唐美食之旅

再過幾個禮拜炎炎夏天就快來到，這時候山上景點可能是不錯的避暑選擇，部落客麻糬公主_荒唐美食之旅就在《旅遊超爽的！》分享一個新北坪林的夢幻茶園步道，天氣好時找對時機還可以看到銀河、雲海、日出，吸引許多攝影高手前來取景。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲有著豐富歷史故事的南山寺仙公廟。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲南山寺仙公廟下來有兩條路，往下走就是茶園秘境。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲茶園之中有涼亭可以拍照。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲往下走的階梯也很好取景。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲站在茶園間彷彿可以拍攝廣告。

為在新北坪林至高點的南山寺仙公廟下方有一大茶園，是個可拍銀河、雲海、日出的私房景點，還有一條通往獅公髻尾山的登山健行步道，還曾被票選為「新北哪里趣」的推薦景點，愛健行的朋友可以到這裡邊看風景邊運動。每年二月過後就會聚集許多攝影高手前來茶園，銀河、雲海、日出拍出來全部像畫一般。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲拍照取景同時當個好公民，不要觸摸或踩踏茶園。

海拔不算高，開車上山差不多一小時的時間，雖然沒有公共運輸可上山，但還是吸引不少人前往。許多人好奇為何能低海拔還能看見這麼美的雲海，其實因為雲海下面的山谷是北勢溪流域，水氣充足，尤其雨後更能顯現出雲層，雨後隔天早晨五點到達還可以欣賞到美麗的日出。除了雲海外，闊瀨地區的茶園景觀更值得一看。茶是坪林的特產，坪林包種茶可是名聞遐邇。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／麻糬公主_荒唐美食之旅提供)

▲部落客表示，這個視角有不厭亭的感覺。

煙霧迷漫著茶園有如仙境，漫遊其中有些許浪漫，有機會就上山，呼吸新鮮空氣，帶上相機捕捉最美風景，一定要吃顆茶葉蛋、買份包種茶甜點，甚至買茶葉回去泡或送禮都可以。

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／網友IG@chih_cyuan提供，請勿任意翻攝)

▲日出搭配雲海的絕佳美景。(圖／網友IG@chih_cyuan提供，請勿任意翻攝)

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／網友IG@terry34o6提供，請勿任意翻攝)

▲煙霧圍繞相當有意境。(圖／網友IG@terry34o6提供，請勿任意翻攝)

▲南山寺仙公廟環山步道。(圖／網友IG@jamie_881224_提供，請勿任意翻攝)

▲夜晚也相當美麗。(圖／網友IG@jamie_881224_提供，請勿任意翻攝)

南山寺仙公廟環山步道

地址：新北市坪林區樟空子路5號

關鍵字： 新北市旅遊 坪林旅遊 南山寺仙公廟 茶園 步道 雲海 日出 銀河

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