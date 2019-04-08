數十種三明治、蛋糕任你挑！名古屋必去4間昭和風復古咖啡廳

▲名古屋的喫茶店與早餐文化相當知名。（圖／維酷公關提供）

記者蔡玟君／綜合報導

被譽為「喫茶店王國」的名古屋，喫茶店盛行的緣由可追朔至昭和時期，因名古屋地價便宜，吸引消費單價便宜的喫茶店在此大量設立，進而發展出名古屋獨有的朝食喫茶文化。以下就整理出名古屋4間昭和風滿載的復古咖啡廳，來這裡體會一下名古屋獨有的喫茶文化吧！

▲咖啡處KARASU。（圖／維酷公關提供）

咖啡處KARASU

連孤獨的美食家也抵擋不了的「咖啡處KARASU」的獨特魅力，創於1972年的「咖啡處KARASU」是名古屋最經典的喫茶店之一。保留經典的咖啡烹煮模式，用大張麻布濾網，手沖出味道濃郁的深焙咖啡，一次沖煮出約50杯的量，經過一個晚上的沉澱，讓咖啡產深柔軟溫順的口感，上餐前再次使用牛奶鍋加熱於瓦斯上，產生昭和時代特有的咖啡香氣。

▲咖啡處KARASU手沖咖啡。（圖／維酷公關提供）

午餐時段販賣歐姆飯、牛肉咖哩，簡單質樸，儼然是老日本時代的洋食屋風格，招牌小倉吐司紅豆甜而不膩，搭配簡單的黑咖啡正是五郎套餐。

店鋪名稱：咖啡處KARASU（珈琲処カラス）

地址：愛知縣名古屋市中區榮 1-12-2

買咖啡贈送早餐時段：週一至週五7:45-10:00

▲コンパル有多達二十餘種口味的三明治。（圖／維酷公關提供）

コンパル

說起名古屋咖啡店老舖中的老舖，一定要認識創業於昭和22年，引領戰後名古屋喫茶文化的指標「KONPARU」。創立超過70年的「KONPARU」外觀簡樸，進入屋內即是復古的名古屋喫茶店風情，在「KONPARU」內與咖啡合作無間的除了小倉吐司之外，還有多達二十餘種口味的三明治。

▲多樣化菜單讓人好難選。（圖／維酷公關提供）

店內招牌「炸蝦三明治」推薦給首次造訪「KONPARU」的旅客，3大條炸蝦搭配薄煎蛋與高麗菜絲，佐以燒肉醬與塔塔醬，夾入烤到金黃酥脆的吐司中，味道絕妙不容錯過，炸豬排三明治與玉子燒三明治也是人氣選擇，搭配黑咖啡更是一時之選。

「KONPARU」的冰咖啡很有特色，不同於一般店家直接呈上的冰咖啡，「KONPARU」會送上一杯熱咖啡、一杯滿滿的冰塊、一小杯牛奶與一壺砂糖；由顧客自行將適當甜度的砂糖加入熱咖啡中攪拌溶解，再將熱咖啡倒入裝滿冰塊的杯子內，最後加上牛奶，甜度與奶量皆可自行定奪，這種產出自製冰咖啡過程可是只有在「KONPARU」才能體驗到。

地址：愛知縣名古屋市中區大須3-20-19 （本店）

買咖啡贈送早餐時段：週一至週五8:00-11:00

▲洋菓子‧喫茶店Bonbon。（圖／維酷公關提供）

洋菓子‧喫茶店Bonbon

傳承自德國蛋糕工藝的喫茶店「洋菓子‧喫茶店Bonbon」，創業於昭和24年，在戰爭期間向德國人學習到製作西點蛋糕的技術，戰爭結束後開始製作、販售甜點，最後開設喫茶店結合蛋糕銷售，在以吐司為主的名古屋喫茶店中殺出一條甜蜜的道路。

▲喫茶店Bonbon有數十種蛋糕可以挑。（圖／維酷公關提供）

羅馬字Bonbon，是德文中的「糖果」之意，從此以甜點蛋糕與咖啡的服務屹立不搖70餘年。店內提供平價、簡單、樸實的蛋糕，攤開甜點菜單，超過30種類的平價蛋糕，搭配咖啡形成甜蜜魅力，餐飲的多樣元素也構成獨特風格的咖啡店，店鋪內裝被譽為恍若進入昭和時代電影場景，德日混血喫茶店，歡迎來感受。

店鋪名稱：洋菓子‧喫茶店Bonbon（洋菓子‧喫茶店ボンボン）

地址：愛知縣名古屋市東區泉2-1-22

買咖啡贈送早餐時段：週一至週五8:00-10:00

▲KAKO BUCYO COFFEE 。（圖／維酷公關提供）

KAKO BUCYO COFFEE

從「KAKO BUCYO COFFEE」的外觀難以聯想到這是一間喫茶店，強烈的普普風格乍看之下像是美式酒吧，打開菜單才發現全天皆提供名古屋最經典的小倉紅豆吐司，且用大壺法絨布沖煮出自家煎焙咖啡，不同於復古的昭和風喫茶店，「KAKO BUCYO COFFEE」顯得活潑且異國。

▲紅豆愛好者在這裡能找到多樣化組合。（圖／維酷公關提供）

不同於其他店家，「KAKO BUCYO COFFEE」除了小倉紅豆吐司外，亦提供小倉紅豆圓麵包，讓小倉紅豆的愛好者可以感受更多種類的搭配。小圓麵包抹上奶油，與紅豆甜鹹合拍，外層香酥，入口帶有嚼勁，小倉紅豆餡泥為店家自製，顆粒感明顯，一次可以吃到兩種的紅豆搭配，紅豆迷千萬不要錯過！

地址：愛知縣名古屋市中村區名驛南 1-10-9

買咖啡贈送早餐時段：週一至週五7:30-10:30