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15元爽吃串燒！中山銅板價居酒屋　還吃得到3種特調醬料

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

點評：每個都看起來好好吃～
ETtoday餓勢力

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

文、圖／大口老師的走跳學堂

「柒串燒屋」一直是大口的愛店，他們家除了平價、嚴選食材之外，所有都是從生到烤到熟的，不會因為想要求快就先經過油炸再燒烤，搭配獨特的和風焦糖、經典椒鹽、德州風味等三種特調醬料，讓食材更有變化的口味呈現！另外像是海鮮大多採用原味燒烤，就是要讓大家吃到最新鮮美味的海鮮食材，而且像干貝、生蠔等還是選用生食等級，不僅品質更好，種類也更加多元！

現在除了長安總店之外，還有柒串燒屋錦州店、柒串燒屋輔大店兩間，大家可以就近選擇離自己較近的分店去品嘗唷！偷偷告訴大家一個小祕密，如果在IG或臉書打卡的話，還可以享買七送一的優惠，有興趣的朋友快衝啊～

▼「柒串燒屋」長安總店就位於就位於台北市長安東路一段上，也就是著名的「熱炒街」！扛棒是以紅色為底搭配特色的字樣，看起來溫暖又帶點日式風味的感覺！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼「柒串燒屋」是一間以新鮮、平價為主打的串燒店，偷偷告訴大家一個隱藏的優惠活動，那就是來到這裡如果在IG或是FB打卡，就能享有串燒買七送一，知道的朋友記得趕快跟好友分享，也別忘了自己打卡唷！（詳細活動內容以店內公告為主）

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼一進來是吧台座位區，如果是一個人、想要近距離欣賞師傅烤工，或是欣賞體育運動賽事的朋友都可以選擇坐在吧台的位置，一旁也會準備置物籃讓大家方便放包包。

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼店家也有收集不少棒球的簽名球、運動員公仔等，可見也相當熱衷於體育活動。

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼店內座位區，除了有雙人座、四人座及多人座，人多人少都適合。

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼人多的話還可以併桌一起享用，真是太方便啦！牆上黑板則是寫著韓國燒酒、日本清酒、日本梅酒、啤酒、飲品的價位，大家都可以從冰箱自取。（未滿十八歲請勿飲酒）

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼另外也有提供免費Wifi，有需要的朋友都可以使用!據說最近日本梅酒剛好在特價，所以大口也拿了一瓶來搭配餐點享用。

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼冰箱裡滿滿的酒類、飲品，不管是韓國燒酒、日式梅酒、清酒或是各式啤酒通通有，另外也有氣泡飲品與無酒精飲料，選擇還不少。（未滿十八歲請勿飲酒）

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼菜單，這裡的餐點價位相當平實，從15～200元不等，以台北店面來說算是非常實惠了。特別的是他們一共有提供和風焦糖、經典椒鹽、德州風味三種風味的醬料，口味吃起來跟其他串燒店也更加不同啦！另外海鮮都是以原味為主，就是希望客人能夠吃到高品質、新鮮的海鮮食材，而不要被過多的醬料給遮蓋原有的風味，喜愛海鮮的朋友必點！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼各種燒烤食材就放在店門口的冰櫃裡，看起來乾淨又衛生，讓人吃起來更加安心！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼這裡的食材都有分門別類擺放好，有些先行醃漬過的食材也會分開擺放，避免沾染到其他的食材而影響風味。其他像是蔬菜、肉類與海鮮類等，也會分別放好，從小細節也能看得出店家的用心！還有一點很特別的就是他們家的串燒都是不經油炸、現點現烤，從生的烤到熟的，費時又費工，每串都要經過繁瑣的流程細心慢烤，才能讓客人吃到堅持一貫的美味！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼像是海鮮類也有獨立的烤爐，避免跟其他食材沾染而影響風味，真是太用心啦！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼肉類、蔬菜與其他食材也有獨立的烤爐，只見師傅不停地翻動食材避免烤焦之外，還得加入調味與修剪焦黑的部份，真的是非常細心呢！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼首先上桌的是海鮮類，由左而右分別是烤蝦（經典椒鹽）、龍珠（和風焦糖）、天使大紅蝦（1尾）、絕地大草蝦（1尾），紅通通的色澤加上迷人的燒烤香氣，光看就讓人食指大動！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼其中龍珠需要較長的燒烤時間，但為了美味想必大家都可以無怨無悔的等待XD天使大紅蝦（1尾），吃起來細嫩又柔軟，獨有的燒烤工法將鮮甜海味濃縮在肉質裡頭，吃起來相當過癮!絕地大草蝦（1尾），吃起來肉質較為鮮Q緊實，不僅鮮甜多汁，而且肉質更為有彈性，一口咬下大大滿足！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼烤蝦（經典椒鹽），也就是一般的白蝦啦~吃起來肉質軟Q香甜，雖然個頭較小，但搭配椒鹽與燒烤香氣還是能吃出迷人的鮮甜海味！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼龍珠（和風焦糖），大部份出現在海產店的龍珠這裡竟然也有！吃起來不僅香Q鮮甜，搭配焦糖更提升香甜美味，帶點嚼感又不會過於韌口，一整個超下酒啊！（未滿十八歲請勿飲酒）

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼廣島生食級生蠔（3顆），採用的是生食等級的生蠔，不僅燒烤時間要抓得很精準，也非常需要燒烤經驗啊！一旁搭配梅酒與清酒，尤其梅酒帶點梅子香氣，微微酸香甘甜的滋味更是香甜順口，酒精味不會過於濃重，搭配餐點一整個絕配！（未滿十八歲請勿飲酒）

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼廣島生食級生蠔經過燒烤後，加上幾滴檸檬就可以享用啦！吃起來肥嫩又鮮甜，一口咬下不僅有爆漿的快感，還有濃濃的海味；加上檸檬適時中和掉生蠔的生味，並提襯味蕾的清新口感，搭配精湛的烤功讓生蠔維持一種鮮嫩適中的口感，加上炭烤香氣更是滑順迷人！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼扇貝（1顆），不僅個頭不小，經燒烤後還有濃濃的扇貝精華，喝起來也超鮮甜的啦！扇貝的肉質軟嫩香甜，濃濃的鮮甜海味都鎖在裡頭，一口咬下不僅有多層次口感，香氣十足又美味，真是太好吃了！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼北海道生食級干貝（1顆），採用的還是生食等級，可見店家用料完全不手軟！一口咬下還有濃郁鮮美的湯汁在嘴裡迸出，軟嫩無纖維的口感細膩又香甜，滿嘴都是鮮美的濃濃海味啊！新鮮又大顆的干貝不需多餘的調味就很美味，吃起來外酥內嫩，口感極佳！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼另外還有德州魚下巴（德州風味）、德州秋刀魚（德州風味）、香魚，喜愛烤魚的朋友這裡也有不少選擇！德州魚下巴（德州風味），搭配特色調味料更增添魚下巴的鮮甜美味，一整個好下酒啊！魚下巴吃起來外酥內嫩，肉質非常細膩柔滑，吃起來帶點微微鹹香鮮美的滋味，不管單吃或是搭配酒類都很適合！（未滿十八歲請勿飲酒)

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼香魚，曾經是日本皇室餐桌的專寵，現今已流傳到民間也深受庶民喜愛，從路邊燒烤攤到高級的懷石料理都能見到牠的蹤影，尤其是牠只能生活在水質潔淨的環境，讓人對於牠高雅的美味更是念念不忘！

翻開一看，裡頭滿滿的魚卵讓我們如獲至寶，吃起來不僅有顆粒口感還有魚卵的特殊香氣，搭配鹹香微酥的外皮更是層次多元，讓人難忘！裡頭飽滿厚實的魚卵帶有濃濃的鮮美滋味，加上炭烤香氣讓整體味蕾更加獨特又美味，尤其那細緻滑嫩的肉質，更是值得細細品味！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼德州秋刀魚（德州風味），不僅個頭不小，加上豐厚的肉質與特色調味，吃起來更加鮮美動人！吃起來外酥內嫩，肉質細膩鮮美，不僅有秋刀魚獨特的燒烤香氣，加上調味料更是提襯不少香氣味蕾，不管單吃或是下酒都很適合！（未滿十八歲請勿飲酒）

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼軟絲（1尾），特別選用4A最高等級，不僅個頭大又豐厚，一旁還有提供檸檬搭配享用！他們的軟絲經過燒烤後，不僅香Q飽滿又鮮美，還帶點微微嚼感，鹹香又甜美的滋味，讓人一吃就愛上！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼法國翡翠螺（5顆），跟一般常看到的鳳螺截然不同，是比較特別的品種，一般出現在法式自助餐裡頭，感覺超高級！一旁還有搭配牙籤方便食用！使用牙籤輕輕一挑就可以把整個螺肉輕鬆挑出，看起來肉質非常豐厚又大塊，光看就讓人口水直流！一整塊的螺肉吃起來鮮美又香Q，不僅彈牙厚實，且甜度滿滿，帶點微微鹹香的滋味好涮嘴！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼柳葉魚一夜干（6尾），大家都吃過蛋蛋魚，但應該沒吃過一夜干的作法吧！這道也是下酒良伴，喜愛的朋友必點啊！柳葉魚一夜干燒烤起來不僅不黏網，而且香氣十足，整條魚都可以直接下肚唷！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼一口咬下，裡頭滿滿的魚卵，多到幾乎看不到魚肉本人～吃起來鮮香味十足，還有魚卵的顆粒口感，鹹香Q彈又美味，讓人忍不住一口接一口停不下來！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼鯖魚（1片），原味的鯖魚經燒烤後，更能將鮮甜美味鎖在魚肉裡頭！一旁搭配檸檬片與椒鹽，都可以視個人喜愛添加享用！另外一面則是烤得油亮微酥的外皮，搭配細膩肉質一起享用更為香甜美味！鯖魚吃起來肉質飽滿、豐厚又細膩，不僅鮮甜多汁，還帶有特殊的油香，加上椒鹽提味更為鹹香迷人，也是非常適合下酒的一道！（未滿十八歲請勿飲酒）

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼由左而右分別是蔥肉串（和風焦糖)）、豬五花串（包蔥，經典椒鹽）、牛五花串（包蔥，經典椒鹽）、四季豆（經典椒鹽），搭配特殊醬料下去燒烤而成，看起來都非常誘人啊！豬五花蔥肉串吃起來肥Q又鹹香，加上青蔥提襯清爽味蕾，吃起來層次多元又不會覺得油膩!牛五花蔥肉串吃起來不僅帶有牛肉的特殊香氣，搭配青蔥更增添不少清新的口感，吃起來油香中又帶點微微鹹香滋味，搭配起來超合拍！蔥肉串，吃起來肉質軟Q香甜，帶點青蔥的香氣與爽脆，搭配特調焦糖醬料更是提襯不少甜味，微甜不膩口，還會有淡淡回甘的氣息唷！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼肉串分別為牛肉串（德州風味）、羊肉串（和風焦糖）、豬肉串（德州風味）、雞肉串（德州風味），醬料緊緊巴附在肉串上頭，但調味又不會過重，吃起來剛剛好！牛肉吃起來飽滿又緊實，一口咬下不僅可以吃到牛肉獨特的香甜，搭配醬料提味更是多了一股鹹香美味，在嘴裡越嚼越香！羊肉則是軟嫩中還帶有獨特的油香，不僅不會過於韌口，搭配焦糖風味更是可以適時中和羊肉獨有的羶味，吃起來更為鮮甜美味！豬肉吃起來香Q甜美，不僅完全沒有豬癬味，搭配特殊調味更是提襯不少香氣，一整個非常下酒啊！雞肉軟嫩香Q，外酥內嫩、飽滿多汁，搭配特調醬料更是提味好吃！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼蔬菜燒烤也相當好吃！筊白筍，吃起來清甜又爽脆，搭配調味料更是提襯不少甜美口感；四季豆（經典椒鹽），爽脆中帶有甜美的水份，加上椒鹽調味讓口感更為鹹香開胃～搭配肉串享用更是爽口解膩不少！

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

▼其他餐點也有不錯的表現，像是豬血糕吃起來黏Q又有彈性，還帶有點微微酥香的燒烤香氣，搭配焦糖醬料更是提香美味，一整個香甜順口好涮嘴啊～培根串（和風焦糖），裡頭包裹的是金針菇，吃起來不僅外酥軟內多汁，甜美中帶點鹹香的滋味，搭配金針菇更是解膩不少！另外香菇、花椰菜、青椒用烤的也超好吃，不僅還能保有蔬菜的水份，搭配醬料提味更為夠味好吃！百頁豆腐軟嫩香Q，外酥內嫩的口感讓人好愛～

▲▼柒串燒屋。（圖／大口老師的走跳學堂提供）

「柒串燒屋」不僅適合三五好友、家庭或是同事下班來小酌一杯，而且串燒食材多元又平價，重點是品質跟燒烤過程一點都不馬虎，就是要讓大家品嘗到新鮮美味的好滋味！而且大家喜愛的海鮮採用燒烤方式更能鎖住鮮甜美味，喜愛的朋友一定不能錯過啊～推薦給大家，有興趣的朋友不妨可以去品嘗看看，一邊大口吃肉大口喝酒，真是一大樂事啊！（未滿十八歲請勿飲酒）

柒串燒屋（長安總店）

地址：台北市中山區長安東路1段46號之1
電話：02－25672770
營業時間：17：00～02：00

大口老師的走跳學堂粉絲專頁　部落格

關鍵字： 柒串燒屋 大口老師的走跳學堂 達人美食 美食情報 台北市美食 中山區美食 居酒屋

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