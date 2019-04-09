女孩衝啊！陽明山人氣海芋田盪鞦韆　整片雪白世界猶如仙境

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：我已經買了一束海芋帶回家了～

文、圖／滿分的旅遊札記

2019陽明山海芋季開始啦！超人氣海芋田「名陽匍休閒農莊」如夢幻小仙境，一整片海芋開花綻放，景緻相當迷人，門票可換海芋，也能深入海芋田中與花合影。在海芋田上特別增設浪漫造景，坐在海芋田上鞦韆，被海芋朵朵包圍太唯美，假期來這賞花好愜意，也能收錄滿滿美圖唷！



海芋季活動期間：2019／03／29～04／28

2019陽明山海芋季現正熱映中，大家都知道，陽明山超多唯美的海芋田。坦白說滿分在海芋季活動開始前，就想來了。可惜的是前一周來訪，氣候不佳且大雨滂沱，整個陽明山更是被霧氣籠罩，只好失望返歸啦！

名陽匍休閒農莊|交通方式





這週滿分決定再訪，太陽公公依舊不給力，不過，雖說山區濃霧，但至少沒有下雨啦！這次滿分安排來到名陽匍休閒農莊，因為近期好多朋友都分享這裡，滿分也想來逛逛。不過咱們抵達的時間有點早，店家還沒開耶～

提早來訪有個好處，那就是比較好停車啦！名陽匍休閒莊園旁邊有小型停車場，＄100／次。早點抵達，相對的也比較好取景拍照唷～（付費停車，老闆娘還會送你海芋唷）

名陽匍休閒農園入口就有詳細的入園資訊，門票＄100／人，可兌換飲品咖啡或是換花芋。名陽匍休閒農園的服務人員待客待態度很親切，旅人入園前，都會先介紹觀賞區域和消費方式，這點滿分覺得不錯，達成共識才交易就不易造成誤會啦！





名陽匍休閒農園的小屋裡佈置得很溫馨，入園就聞到濃郁的咖啡香啦！來名陽匍休閒農園也可以喝咖啡下午茶唷～

名陽匍休閒農莊|MENU





名陽匍休閒農園菜非常簡單，主要提供咖啡、飲品、茶類和手工餅乾，但是名陽匍休閒農園沒有提供餐點，入園門票也可以折抵消費或是換海芋喔！

休閒莊園裡也有販售海芋，價格透明化。當然旅人手上的門票也能兌換海芋唷！想要來去拍海芋田，手上沒有海芋怎麼可以，聰明的Kevin特別提醒滿分，先去換海芋。館內阿姨知道滿分要拿去拍照，還特別幫滿分整理花支，一整束好好看！

順利拿到海芋後，咱就快步往海芋田出發，明明一整片的綠葉與白色海芋田就很美，可惜早晨的天氣也太不給力了吧！滿分有一點霧裡看花的感覺～

名陽匍休閒農園庭院裡也有規畫旅人賞花坐位區，雖說當天一早陽明山的能見度真的好差，但滿分心想，都已經來了，還是要保持好心情。拿著換好的海芋就在庭院裡散步玩拍啦！換個念想，來賞花，就是要拍人像美照嘛～所以拍人像才是滿分此行的重點！朋友們千萬別為天氣不好而不開心影響心情囉！

愈往名陽匍休閒農園的庭院裡走，海芋愈茂密，來賞海芋前，也來認識一下海芋吧！海芋為天南星科海芋屬植物，主要為觀賞植物，白色捲曲呈漏斗狀，有時還呈現愛心的型狀呢！也由於海芋外觀漂亮，花季時更是受旅人喜歡啦～陽明山海芋花期大約是3月～5月份唷！

終於抵達名陽匍休閒農園人氣的美拍勝地，近期好多旅人分享的就是這個畫面。在整片海芋田上，增設唯美的小房舍和盪鞦韆，光是用想像的就覺得自己是主角一定更美！當然～超人氣場景，也是需要耐心排隊的呀！

名陽匍休閒農園海芋上的盪鞦韆到底有多好拍，滿分直接用美圖來分享給朋友們啦！農園主人在海芋田裡架起了一條步道，旅人走進步道，彷彿走進海芋田裡探索，而坐在盪鞦韆上，更有一種被海芋包圍的fu。這麼美的場景，難怪女孩們都抵擋不了呀！

盪鞦韆旁駕起的小房舍也超好拍，小木屋上還吊有旅人寫著的小願望呢！雖說當天是雲霧來當滿分的背景版，不過朦朧美的畫面，還是挺好看錯滴～

名陽匍休閒農園走到盡頭也有舒適的休息區，古色古香的傳統宅院，也吸引旅人來這閒坐賞花。院子花田旁還有幾座古錐的木頭人，貪玩的滿分，還和木頭人玩起了合影。滿分還發現，旁邊還有木製打卡看版呢！木頭作的看版，成本也太高了吧～感覺非常適合情侶來這約會合照唷～

在名陽匍休閒農園拍的差不多，準備離開前，這時的陽明山忽然雲霧飄散，開始看得見山景，就連山裡的大草原、房舍和小油坑都看得到啦！這下讓滿分興奮決定再去拍一次造景，當然此時入園的人潮也愈來愈多了。

耶！雨過天青了～藍天露臉啦！再次與海芋田合影的相片滿分更喜歡，亮眼的海芋田感覺充滿生命力，而且背景還是壯麗的山層，是不是也有一種到置身異國度假的美感呢？Kevin還一直說，滿分真的是賺到啦！





很開心當天遇到滿分的粉絲朋友，也很感謝他們幫滿分和Kevin拍合照啦！前景就是滿滿的海芋，情侶來玩也很適合唷～

就說保持好心情，就能實現心願，天空雲霧一散，海芋美景更加令人賞心悅目。滿分當天在名陽匍休閒農園玩拍的超級開心，早晨的人潮不多，可以盡情在庭院裡取景美拍，不過較茂密海芋區就在農莊裡的造景區啦！園區海芋通行步道偏狹窄，賞花時要注意安全，當然老實說，最好拍的就是鞦韆造景區，朋友們也可以拍照後，點杯飲品在庭院下午茶唷！2019陽明山海芋季開始，小小美景分享大家囉～

名陽匍休閒農莊minyangpu

地址： 台北市北投區竹子湖路

營業時間：09：00～17：00

服務電話： 02－28627639