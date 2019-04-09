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爬完山來坐坐！象山復古咖啡小館　黑芝麻咖啡拿鐵香氣濃郁

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：下次爬完象山，我就要去拜訪！
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▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

文、圖／食癮，拾影

最靠近市中心的悠閒，或許是能夠欣賞台北市景的象山。爬爬山、散散步，也能順道看看風景，鄰近信義區的象山，便是許多城市人喜愛的踏青地點，而在結束了象山行程，順著寧靜的小巷走進，遇見名為象山日光珈琲的咖啡館，咖啡氣息透著窗門飄出，門上的彩繪玻璃反射著陽光，美麗地讓人意外。

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

象山日光珈琲，位於信義路五段的巷弄裡，順著地圖尋找所在地，咖啡館座落在一個讓人意外的寧靜住宅區之中。距離熱鬧的路段還有些距離，倒是離象山登山步道僅有幾步之遙，也難怪在平日上午的時間，卻也有不少客人前往，看著身著運動服的人們，心想應該是剛從象山健行完而來到的吧。

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

玻璃窗上映著彩繪花紋，門口旁的牆面也滿是花磚樣式，就連天花板，都少不了馬賽克雕花的燈飾。也正是因為這些色彩斑斕，才讓小小的象山日光珈琲，擁有迷人的氛圍，像是萬花筒似的讓人目不轉睛。

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

店內充斥著古典的歐風氣質，古董傢俱既是收藏，也像是藝術品。環境讓我想起位於高雄的 好聚所Hiraeth Cafe，只不過象山日光少了些華麗，多了點質樸的優雅。

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

想像向日葵一樣的追隨太陽，那麼就得坐在椅靠著彩繪玻璃窗的座位。也許因為咖啡館裡唯一能曬到陽光的地方就是這裡，所以若是睡得晚了些，位子可能就會被搶先了。這天我們反倒是坐進了店內最隱蔽的沙發座位，配合一盞亮著黃光的桌燈，竟也多了幾分福爾摩斯感的英式電影味，在沙發座位裡喝著咖啡、用電腦工作著，即便少了陽光的潤澤，卻依然讓人自在享受。

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲▼象山日光珈琲。（圖／食癮拾影提供）

▲法式手工鹹派 ＄180元、手工檸檬塔 ＄150元、黑芝麻咖啡拿鐵 ＄180元（熱）

也許因為剛開幕的緣故，當天的店內人手只有一位，於是餐點與咖啡的等候時間較長。飲品部分，熱的黑芝麻咖啡拿鐵表現不錯，有著濃郁的芝麻香氣，會是芝麻控的喜愛。

點心方面，我們品嚐了手工鹹派與檸檬塔，鹹派的餅皮香酥可口，當天的內餡是起司、培根、洋蔥與蘑菇，是常見的組合。檸檬塔倒是普通一些，餅皮偏軟，少了酥脆與香氣。

雖說當天的餐點有些差強人意，不過對於象山日光珈琲的環境，還是挺喜歡的。就如店家自己在Facebook裡所寫，希望來爬山的大家，下了山之後，可以點一杯咖啡坐坐再走。拾獲難得的愜意悠閒，就從一杯冒著煙的咖啡開始。

象山日光珈琲

地址：台北市信義區信義路五段150巷22弄55號
營業時間：09：30～22：00
電話：02－27209742

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 象山日光珈琲 食癮拾影 達人美食 美食情報 台北市美食 咖啡提案 象山美食

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