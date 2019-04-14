你想吃哪種？超猛海鮮趴在高雄　有18種蝦、15種蠔蚵吃到爽

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點評：太豪邁了吧！





文、圖／高雄美食地圖

每天從東港搭計程車來的甜蝦 、野生虎蝦、軟殼蝦、泰國蝦還有生蠔鮮魚通通上桌！帶家人朋友來超划算又澎湃！ 以蝦蠔為主打的豐富超值海鮮，不但訴求新鮮、中日式混搭風吃法變化也生猛有趣。18種蝦15種蠔蚵吃法超豪邁海鮮趴踢 ， 滿足生熟各有所愛的海鮮胃！超強的蠔蝦類近來又引進驚人的好東西～

▼超大野生龍蝦





▼深海野生虎蝦





▼日本熊本活生蠔





論吃海鮮，蝦與生蠔肯定是不少饕客趨之若鶩的必點美食，蝦與生蠔要好吃，新鮮度絕對是重要關鍵！在海產熱炒店林立的明華路上的「蠔蝦先生」，帶著不怕拼搏的雷霆氣勢，喊出「最新鮮的品質＋最超値的享受」的口號，主打新鮮生蠔和絕對有蝦黃的泰國蝦，菜單一攤開，足足有18種蝦和15種蠔蚵的品項吃法，對於愛吃蝦和生蠔的人來說，簡直是一大爽快福音。海鮮之外，當然還有多種熱炒菜色與熱呼暖胃的湯鍋，不管熱菜還是冷食，呼朋引伴，坐下來，吃！就對了！

◆生食熟食各有所好





▲喜好生食的3─4人餐配餐建議

▼喜好熟食的3─4人餐配餐建議，生熟各有所愛，來這裡總有你最愛的那一道！









◆看看有什麼厲害的蝦

【現撈甜蝦】

每天清晨從東港搭小黃來的黃膏甜蝦，新鮮甘甜程度沒話講。光看那晶亮微透、白裡透紅的蝦身，就讓人食指大動！





斯文一點的，會拿筷子夾蝦，不過既然來到這，不如爽快的以手取蝦，先俐落的折斷蝦頭，儘管把蝦身往嘴裡直送，感受那嫩中帶脆、腴滑甘美的生食口感，不蘸醬油哇沙米絕對很可以！





精挑過的甜蝦，隻隻帶著蝦飽滿蝦膏，蝦膏滋味十分濃郁迷人。如果不敢直接吸吮蝦頭的，蠔蝦先生提供蝦頭煮成味噌湯的服務，一蝦兩吃，十分划算！

【超大野生龍蝦】

野生龍蝦肉質Ｑ彈扎實，絕對跟養殖的差很多。吃過才知道多厲害！大龍蝦可以作不同的吃法，可以現場問老闆喔！





▼焗烤





▼直接大蝦頭熬湯！





【深海野生虎蝦】

跟小臂幾乎一樣長的野生虎蝦，肉質扎實蝦膏豐富～做鹽烤吃原味，有夠爽快的。









◆有青才敢大聲的生蠔

【日本熊本活生蠔】



就著檸檬薄片一口滑下，來自日本的活生蠔一打開、還可見蓬勃跳動的生氣。





【啤酒生蠔】

啤酒生蠔一份三杯，用巨星才有的乾冰排場上菜，噱頭十足！別客氣，就舉杯大口飲下，酒盡生蠔便自然落入口中，再送入檸檬片一同嚼食，讓生蠔的肥嫩鮮甜、啤酒的清爽、連同檸檬的微酸芳香，一起在口中大爆發。





那泡在啤酒裡的，可是日本生食級的二級生蠔，粒粒碩大飽滿，鮮嫩清甜程度自然不在話下。啤酒則是Asahi 乾杯混搭Corona，調和出最搭配生蠔的比例，飲來不苦不澀，既去海鮮的腥，又能襯托出蠔味的鮮甜。檸檬在此具有點睛提味之效，多了一味果物酸香，能去除酒味的苦澀、也去海鮮的天然腥，不管是啤酒還是生蠔，只有滿口清爽鮮香、甘甜腴美。









另有還有日本生食級的「頂級大生蠔」，上桌時生蠔上只佐了一小片約1／4的檸檬切片，完全不用醬、無須調味，原味就非常無敵，向來害怕生蠔的人也敢直接生食。入口滑順而不腥，帶著大海的自然鹹鮮所孕育出的腴嫩肥美。

【現烤生蠔】

不敢挑戰生食生蠔這種終極美味的朋友，也有烤生蠔可供選擇。









現烤生蠔來自嘉義東石，最台灣的道地海味。炭烤火侯控制得剛好保有生蠔的水分，吃起來不會過乾，烤七分熟吃的是鮮勁、九分熟則品嚐海味濃郁。店中提供三種酌料佐食，檸檬片、自製五味醬和哇沙米醬油，加上原味，一盤烤生蠔也能吃到四種滋味。

▼店家的自製五味醬，酸香開胃，薄鹹輕辣，搭配烤蠔，風味十足。





◆更多過癮的海陸融合味

【檸檬泰國蝦】

蠔蝦先生的泰國蝦，是來自屏東養殖的泰國蝦品種，肉質相當緊實耐嚼，不會有粉粉爛爛的口感，醬汁調味非常酸香開胃，與蝦的鮮甜味極為契合。





剝開蝦頭，隻隻都有蝦卵，喜歡蝦卵的，肯定可以啃得很過癮。





【薑煸雞翅】

雞翅可說是雞身裡最適合用來啃香的部分，可以啃到骨頭的香，肉質方面又格外嫩滑，煸香之後，特別下酒。然而這道菜最厲害的地方，不在雞、在於薑！煸過的薑片收斂了水分，吃起來竟與洋芋片有同工異曲之妙，又不會像洋芋片吃多有死鹹之感，有薑香而無薑辣，既香且脆，涮嘴到可以一片接一片，難怪成了蠔蝦先生的餐點人氣王！









【剝皮辣椒煎蛋】

吃過蔥蛋、菜脯蛋、九層塔蛋，你肯定沒吃過這道剝皮辣椒煎蛋。沒想到剝皮辣椒除了煮雞湯，與蔥蛋竟然也能這麼搭！







切成塊的剝皮辣椒嵌在煎蛋裡，吃起來甘甜甘甜的，沒什麼辣味。醃過的辣椒香，混著蛋香與蔥花香，既順口又開胃。

【金沙中卷】

鹹香的鹹蛋黃沙，均勻的裹在中卷塊上，嚐來不油不過鹹。中卷夠新鮮，因此仍保有Q彈的口感，海洋鮮味佐以蛋黃綿細的鹹香濃郁，又是一道口感與香氣兼具的下酒菜。









【日式海鮮鍋】





相當澎湃的海鮮鍋，集結了泰國蝦、蛤蜊、鮮蚵、花枝等海味，加上多樣時蔬與丸丸餃餃火鍋料，已經是一個家庭餐桌上的主菜等級，在這裡作為生食蠔蝦之後的暖胃湯品，說不上的奢侈舒爽。





蔬菜的清甜融合了海鮮獨有的海味甘甜，喝一口，湯鮮味濃的暖流流過喉間，暖胃又舒心，以這樣一鍋湯品做結，這一餐，格外滿足。









◆豪邁自在的用餐

【店家環境】

走近蠔蝦先生，最先印入眼簾的，就是紅色鳥居門面和一大牆招財貓展示櫃（貓奴表示：有貓就給推！)。座位區分成室內外，店內用餐空間明亮寬廣，桌椅也極具機動性，不管人數為何都好安排。 開幕未久的店面顯得格外窗明几淨，整場活力歡快的氛圍，像是每隻招財貓的討喜笑靨，華燈初上、入暮時分，招攬著人群往裡坐。













蠔蝦先生



地址：高雄市鼓山區明華路240號

電話：07─5500240

時間：17：00～01：00（最後收客時間：00：10、最後點餐時間：00：30）