王品11品牌暑假優惠懶人包　5大鍋物穿運動服用餐88折

▲王品5大鍋物用餐，同桌每人穿運動服用餐並拍照打卡，可享指定套餐88折。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻暑假聚餐旺季，王品集團旗下各品牌陸續推出各種優惠，像是穿運動服到5大鍋物用餐並拍照打卡，即享88折優惠，平日雙人至夏慕尼用餐，只要身分證上面各擁有「1／一／壹」字樣，就送鮑魚干貝海鮮盤1盤。以下整理11個品牌好康活動。

▲王品牛排推出夏季贈菜，內用2客套餐，同桌其中一位出示「綠白紅」任一顏色配件，送柚香鮑魚佐季節鮮魚。（圖／王品提供）

王品牛排

7月31日前，內用2客套餐，同桌其中一位主動出示「綠白紅」任一顏色配件，可享柚香鮑魚佐季節鮮魚（價值726元）免費吃。

阪前鐵板燒

新北第1家門店板橋民生店6月27日正式開幕，全台門店同慶，7月31日前，凡內用消費套餐、出示活動畫面，即款待「海鮮珠寶盒」。

▲雙人以上同行出示身分證，上面各有「1或一、壹」字樣，夏慕尼送鮑魚干貝海鮮盤。（圖／王品集團提供）

夏慕尼

即日起至7月31日，平日雙人以上同行出示身分證，只要上面各擁有「1／一／壹」字樣（字號、生日、發證日期及地址有中即符合資格），內用消費2客套餐，就送鮑魚干貝海鮮盤1盤（價值680元），消費4客贈2盤，以此類推。

▲即日起至8月31日，前往全台原燒消費任一套餐，可用優惠價299元加購牛舌玫瑰一份。（圖／王品集團提供）

3大燒肉

王品集團旗下3大燒肉品牌，即日起至8月31日消費任一套餐，肉次方可用189元優惠價加購日本A5和牛月見燒，原燒299元加購牛舌玫瑰1份，金咕則能用199元加購蒜泥厲害蝦爆海鮮。

▲8/31前至王品5大鍋物用餐，同桌每人穿運動服用餐並拍照打卡，可享指定套餐88折。（圖／王品提供）

5大鍋物

有動就加菜，王品集團旗下5大鍋物品牌（和牛涮、聚日式鍋物、尬鍋、青花驕、向辣），8月31日前舉辦鍋民運動會，推出三重優惠，第一重：帶著運動獎盃或運動照片消費，品牌就送鮮蝦、日本宮城蠔或特色綜合丸等指定菜色。第二重：同桌每人穿運動服用餐並拍照打卡，可享極上和牛鞍下、雙人青花宴、冠軍和牛享等指定套餐88折。

第三重：祖孫三代動起來，平日周一到周四、祖孫三代穿運動服進店用餐，爺奶享指定套餐5折優惠。活動期間至任一品牌門店，結帳時出示瘋美食會員即贈運動基金800元，吃鍋也能賺好康。

▲當月壽星或證件號碼中2碼，全桌免費升級「XXL大蛤免費吃到飽」。（圖／馬辣提供）

另外，馬辣全門市7月31日前也有優惠，當月壽星或證件號碼對中「6、7、8」任兩碼（可重複，例如66、77），全桌免費升級「XXL大蛤免費吃到飽」。團體聚餐也有超值優惠，平日團體聚餐滿10成人享9折，謝師宴消費指定餐點，可享「6人同行，老師憑證免費」。

搶攻夏季餐飲商機，台北新板希爾頓酒店即日起至8月31日，「悅．市集」全日自助餐廳除了推出「地中海美食之旅」主題菜色，凡雙人以上同行用餐，任一賓客身分證號碼對中1個「7」享87折，對中2個77折，對中3個以上可享整桌67折。