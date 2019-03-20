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只賣4.5小時！台中超人氣30元油蔥餅　外酥內軟澎皮好滋味

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：加辣的蔥油餅感覺很不錯！
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▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

台中東區不在是美食沙漠，認真的去發掘，你會發現每一家店都是營業10年以上。有些甚至都有一甲子的美味再流傳！好比古早味梅仔茶，45年的天廚早點等。三代蔥油餅在地快30年，從之前在大智公園以餐車擺攤，到現在位於建成路的店面，顧客依舊跟著美味跑呢～

小涼這次要認真的去發掘小吃的魅力，老店的傳奇。如果你的口袋名單中也有相當推薦的小吃，隱藏版歡迎留言給我。美食就是要跟大眾分享嘛！能吃就是福、這句話說得很有道理。我要趁現在能吃盡量吃與分享，等到有天無法吃了才不會後悔。

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

三代油蔥餅每天下午兩點飄香建成路上，不想要排隊就是店家開店就來購買。斷斷續續的人潮雖然也不少，但總比下午三點後的大排長龍，但也無須擔憂，因為阿姨們的動作相當的靈巧，就算人多也只需等一下下。

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

店內販售的就單單這幾樣，但話說光油蔥餅就可以大遍天下無敵手了。油蔥餅＋蛋只要30元喔！

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

店內的美味靈魂，來自店家自己調配的醬汁。有吃辣的朋友建議一定要試試店家的辣醬，這樣的搭配油蔥餅真的好好吃～

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

現炸好的油蔥餅就是香阿～簡單的刷上特製醬油膏，鹹香味一次滿足。

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

愛吃辣的就是要跟店家說要大辣或中辣，滿滿的生辣椒來提味。每一口都令人感動，就是這個味啦！三代油蔥餅也伴隨了許多在地人的回憶，尤其之前在XX國中附近，更是學生下課後人手一塊的點心呢！

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

阿姨熟練的技巧，快速的將美味的油蔥餅交到客人的手中。

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

燒燙燙的油蔥餅終於拿到手了。朋友說你手不燙阿？有得吃當然不燙～

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

油蔥餅＋蛋，只要銅板價30元，給的並不小塊喔！所以通常S下課後，吃上一塊就可以等到晚餐時間。但我不得不說這外酥內軟不油膩的滋味，讓我家老爺一次一定要吃兩塊才過癮～

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

為了要拍照，所以小涼將油蔥餅撕開，讓大家看看斷切面。不然平時我是拿到手後，就大口吃著外酥內軟Q的油蔥餅。享受那麵香與蛋香在口中交融味道，辣椒更有畫龍點睛的提味。沒有這一味，我就會覺得空虛，哈哈！但每個人的口感表達不一樣，畢竟不是人人都吃辣！

▲▼三代油蔥餅。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

朋友說這熱量也不低耶！哈哈～享受美食的同時誰去管熱量是唄！三代油蔥餅，不油膩的滋味，每天在午後殺了不少人的胃，也可以說是我們東區的隱藏版點心，你吃過了嗎？

三代油蔥餅

電話：0936-654508
地址：台中市東區建成路789號
營業時間：14：00～18：30（大節日不定時公休）

Nini and Blue 玩樂食記
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關鍵字： NINI AND BLUE 玩樂食記 三代油蔥餅 達人美食 美食情報 台中美食 銅板美食 台灣小吃

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