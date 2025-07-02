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新千葉南崁店開幕「599起吃到飽」　馬辣台北6門市升級酒牆暢飲

▲新千葉火鍋南崁店開幕。（圖／千葉提供）

▲新千葉火鍋南崁店開幕。（圖／千葉提供）

記者黃士原／台北報導

桃園火鍋吃到飽再增一家！新千葉火鍋南崁店昨天試營運，7月7日正式開幕，餐廳同時推出好康優惠，7月6日前點用A、B餐打95折，7月7日至7月15日打卡送巨無霸帆立貝。

新千葉是千葉集團旗下主打吃到飽品牌，菜單分A、B、C及特餐，餐價從599元至1299元，價格愈高，可以吃到更多高級食材，例如日本A5和牛，同時自助餐檯日式壽司、季節水果、鍋物食材以及熟食料理無限供應。海鮮部分網羅阿根廷天使紅蝦、北海道生食級干貝、野生海大蝦、九孔鮑魚、鮑魚等。

▲新千葉火鍋南崁店開幕。（圖／千葉提供）

▲新千葉火鍋599元起就能吃到飽。（圖／千葉提供）

新千葉目前有5家分店，其中南崁店重新改裝後，昨天開始試營運，7月7日正式開幕，餐廳同時推出好康活動，7月6日前點用A、B餐打95折，7月7日至7月15日打卡送巨無霸帆立貝。

▲馬辣台北6門市升級酒牆暢飲。（圖／馬辣集團提供）

▲馬辣台北6家門市全部升級擁有酒牆。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣公館店去年12月升級推出「潮吧16」，6公尺的酒牆從美式精釀啤酒、日系沙瓦、日系Highball、美式調酒、水蜜桃氣泡酒到歐洲紅白酒，全部都能喝到飽。馬辣集團昨日宣布，台北6家門市全部升級擁有酒牆門市，16款酒品全部無限暢飲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲馬辣台北6門市升級酒牆暢飲。（圖／馬辣集團提供）

▲當月壽星或證件號碼中2碼，全桌免費升級「XXL大蛤免費吃到飽」。

慶祝全面升級，馬辣全門市7月1日至7月31日加碼優惠，當月壽星或證件號碼對中「6、7、8」任兩碼（可重複，例如66、77），全桌免費升級「XXL大蛤免費吃到飽」。團體聚餐也有超值優惠，平日團體聚餐滿10成人享9折，謝師宴消費指定餐點，可享「6人同行，老師憑證免費」。

關鍵字： 美食雲 新千葉 吃到飽 馬辣

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