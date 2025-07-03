萬波聯名Mark Gonzales　推小天使飲料杯、保冷袋周邊

▲萬波跨界找來Mark Gonzales展開限時3個月的聯名活動。（圖／萬波島嶼紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」跨界找來滑板界傳奇人物Mark Gonzales同名品牌合作，設計4款小天使飲料杯，還有實用保冷袋，7月4日起陸續上架。

萬波全門市自7月4日起與Mark Gonzales展開限時3個月的聯名活動，首推4款限量「小天使杯款」，一共有大杯3款、中杯1款陸續推出，飲料杯上看得到超療癒小天使圖案，搭配亮眼黃、白、黑等色系，可愛又時尚。

▲Mark Gonzales聯名保冷袋有單杯、雙杯選擇。

同步推出Mark Gonzales聯名保冷袋周邊，單杯共有2款造型，萬波限定黑色，雙杯則僅有1款，凡於門市消費不限品項即可加購，單杯保冷袋加購價19元、雙杯保冷袋加購價29元，數量有限、售完為止。

▲萬波夏季限定「楊枝甘露」也同步回歸。

此外，萬波夏季限定「楊枝甘露」也同步回歸，選用新鮮芒果結合滑順椰奶，再加入柚子果粒、招牌小芋圓，打造多層次口感，全台中杯售價80元、大杯90元，僅台南三井店大杯售價110元、無販售中杯。

▲珍煮丹推出全新「小玉西瓜系列」。（圖／珍煮丹提供）

夏季同樣適逢小玉西瓜產季，珍煮丹7月起推出全新「小玉西瓜系列」，其中「小玉西瓜茉莉」是把小玉西瓜榨成汁，搭配茉莉、玉蘭花的雙重花香，打造清爽回甘口感，售價65元起；「小玉西瓜麥麥雪沙」選用小玉西瓜加入蕎麥、牛乳打成清涼冰沙，每一口還都咬得到蕎麥顆粒，售價75元起。