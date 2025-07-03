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離島最美石頭山城！北竿芹壁3間必吃美食　住宿、景點攻略

▲▼馬祖北竿芹壁聚落，北竿芹壁村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北竿芹壁聚落。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／馬祖報導

想要感受不同的台灣風景，一定到馬祖走一趟！其中位於北竿的芹壁聚落，就擁有夢幻的石屋山城景觀，住進其中，可享海景第一排視角吃美食、欣賞日夜美景，還可走訪今年4月重新對外開放的北海坑道，感受昔日戰地前線景色。

▲▼馬祖北竿芹壁聚落，北竿芹壁村，馬祖旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼芹壁的閩東式建築聚落，成為離島獨特風景，屋頂的石頭具有鎮宅作用。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬祖北竿芹壁聚落，北竿芹壁村。（圖／記者蔡玟君攝）

位於北竿的芹壁聚落，是閩東建築最具代表性的聚落群，村落背山面海，沿著山勢向上依階梯式而建，從制高點向聚落看去，錯落有致的石頭屋建築面向蔚藍海景，又被許多人暱稱為「馬祖版地中海」。

▲▼馬祖老酒麵線，馬祖北竿鏡沃小吃部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼鏡沃小吃部的老酒麵線可是經典美食代表。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬祖老酒麵線，馬祖北竿鏡沃小吃部。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎必吃3間美食　老酒麵線、海景咖啡廳一次滿足

馬祖老酒飄香數十年，甚至各家都有自己的「祖傳配方」，吃一碗「老酒麵線」，可是抵達後必須要做的事。隱藏在石頭屋間的「鏡沃小吃部」，是北竿的老酒麵線經典代表，簡單的麵線搭配荷包蛋、放入紅糟，熱騰騰端上桌時還聞得到濃郁酒香，讓人一口接一口快速掃光。不過店家有規定，用餐每人都需點一碗，不能分食。

▲▼馬祖北竿芹沃烘焙咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼芹沃烘焙咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬祖北竿芹沃烘焙咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

而「芹沃烘焙咖啡館」開幕至今近7年時間，主廚美子老師因緣際會來到馬祖，從此愛上這裡，乾脆定居並開設咖啡館，提供旅人一處用餐看海的休憩之所，感受她也喜愛的迷人風光。

▲▼馬祖北竿芹沃烘焙咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼老酒蛋披薩與麵包都是熱門選項。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬祖北竿芹沃烘焙咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

即使食材取得不易，美子老師仍堅持從醬汁到麵包都自己手工製作，每日現做出爐的麵包是最受歡迎的品項，常常到中午就被訂完；結合馬祖老酒元素的「老酒蛋披薩」可是店內招牌必點，老酒則是商請在地耆老釀製，每道菜都能吃到其用心，想來此用餐，記得一定要先訂位。

若想要享受下午茶時光，那則推薦「家適咖啡」，店內從吐司、義大利麵、各類茶飲都有提供，但最受旅客喜愛的是鬆餅，外酥內脆口感讓人吃得超過癮，亦有戶外座位，讓旅客可以欣賞蔚藍海景，度過悠閒午後。

▲▼馬祖北竿芹壁愛情海民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北竿芹壁愛情海民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬祖北竿芹壁愛情海民宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎住進海景第一排「北竿芹壁愛情海民宿」

北竿芹壁愛情海民宿位於芹壁聚落主要巷道內，前方是寬闊的觀景平台供旅客休息、看海、拍照，一樓作為接待區與咖啡廳，復古可愛的環境讓旅客能在此休息；客房區域設於二樓，提供現代化設備同時又能體驗入住閩東傳統建築。

▲▼馬祖北竿北海坑道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼北竿北海坑道今年4月起重新對外開放。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬祖北竿北海坑道。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎最新北竿「北海坑道」探秘

走訪芹壁之餘，戰地景點也別錯過。過去因戰略因素，馬祖打造三條戰備坑道，包括南竿的北海坑道、北竿的北海坑道，以及東引安東坑道，後戰地政務解除後轉型為觀光用途，並開放遊客參觀。

北竿的北海坑道在2016年因巨石崩落，暫時封閉，直到今年經過整修，才於4月25日開放。坑道全長500餘公尺，為一個一字型的坑道，過去期望能在此停泊登陸艇與游擊戰艇以進行物資卸載，目前開放後旅客僅能於入口處欣賞坑道景觀，感受其壯觀樣貌。

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