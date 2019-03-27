每一口都充滿層次！大陸北方人氣小吃「煎餅果子」台中吃得到

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點評：好好吃的感覺～

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

三玖煎餅果子 是大陸北方人氣小吃，在台中後火車站也吃的到。三玖煎餅果子現煎餅皮，加入生菜、麻葉、雞蛋、捲捲麵、薑燒豬等食材，有點像鹹口味的可麗餅。台中太魯閣新時代附近還有以伯麵線臭豆腐、和平街炒麵、肉圓、爌肉飯、炸粿等美食，來台中後火車站逛街吃飯，保證不會讓你餓到。

看到朋友分享39煎餅果子的照片和加上說是大陸天津、北京的國民小吃，立刻引起我的好奇，來台中後火車站買一份來嘗鮮一下。

三玖煎餅果子 菜單



三玖煎餅果子餐車前方有圖片和食材說明，不用擔心內餡到自己不喜歡的食材。





點完餐點以後，店家開始製作煎餅，過程有點類似可麗餅的做法。

在煎台上加入以綠豆為主的雜糧麵糊，攤開成圓形以後，打入雞蛋攤開、撒上芝麻粒、塗抹甜麵醬、辣椒等醬料。

最後鋪上所點的餐點食材。

鋪上青菜、脆餅，將餅皮折疊就大功告成。

整份煎餅果子的份量比預期中多。

超值呷霸煎餅NT＄70

煎餅中加入生菜、麻葉、雞蛋、玉米、捲捲麵、薑燒豬，整個很膨湃。餅皮帶點筋度與彈性，較可麗餅來的有口感。捲捲麵看起來像是泡麵，其實是蒟蒻製作成。





三玖煎餅果子整體入口口感豐富有層次，不過建議趁熱享受，冷了之後口感還是有差。

三玖煎餅果子

