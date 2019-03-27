ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

每一口都充滿層次！大陸北方人氣小吃「煎餅果子」台中吃得到

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：好好吃的感覺～
ETtoday餓勢力

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

三玖煎餅果子 是大陸北方人氣小吃，在台中後火車站也吃的到。三玖煎餅果子現煎餅皮，加入生菜、麻葉、雞蛋、捲捲麵、薑燒豬等食材，有點像鹹口味的可麗餅。台中太魯閣新時代附近還有以伯麵線臭豆腐、和平街炒麵、肉圓、爌肉飯、炸粿等美食，來台中後火車站逛街吃飯，保證不會讓你餓到。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

看到朋友分享39煎餅果子的照片和加上說是大陸天津、北京的國民小吃，立刻引起我的好奇，來台中後火車站買一份來嘗鮮一下。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

三玖煎餅果子 菜單
三玖煎餅果子餐車前方有圖片和食材說明，不用擔心內餡到自己不喜歡的食材。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

點完餐點以後，店家開始製作煎餅，過程有點類似可麗餅的做法。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

在煎台上加入以綠豆為主的雜糧麵糊，攤開成圓形以後，打入雞蛋攤開、撒上芝麻粒、塗抹甜麵醬、辣椒等醬料。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

最後鋪上所點的餐點食材。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

鋪上青菜、脆餅，將餅皮折疊就大功告成。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

整份煎餅果子的份量比預期中多。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

超值呷霸煎餅NT＄70

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

煎餅中加入生菜、麻葉、雞蛋、玉米、捲捲麵、薑燒豬，整個很膨湃。餅皮帶點筋度與彈性，較可麗餅來的有口感。捲捲麵看起來像是泡麵，其實是蒟蒻製作成。

▲▼三玖煎餅果子。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

三玖煎餅果子整體入口口感豐富有層次，不過建議趁熱享受，冷了之後口感還是有差。

三玖煎餅果子

地址：台中市東區大智路13號
營業時間：10：00～22：00
電話：0911773687

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

關鍵字： 三玖煎餅果子 NINI AND BLUE 玩樂食記 達人美食 美食情報 台中美食 台中後火車周邊美食 大陸小吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

他信老司機「越南洗頭讚」…洗到一半超辣老婆現身監工　網暴動：炫耀文

推薦閱讀

超療癒星空牆！台中審計新村暖系咖啡　2樓還有觀景窗

文青都在這打卡！南投老宅咖啡館　品嚐一塊有故事的蛋糕

你去過幾個？盤點台中10個超夯打卡點　文青、網紅必征服！

秒殺底片！彰化田尾IG打卡仙人掌園　宛如走入沙漠秘境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

台北米其林必比登名單出爐

桃園浮誇蛤蠣麵有一斤蛤蠣百元有找

苗栗春遊再加碼！最高可享3千元

親子必玩！駁二全台最大木育森林

東京迪士尼手機App可抽快速通行

「桃園第一間美術館」山丘造型超美

桃園網美飲料店必喝招牌小鍋煮茶！

新店現桿蛋餅竟和辣豆瓣如此絕配！

「台版威尼斯」完成最後一面牆！

熱門行程

最新新聞更多

絕美500年三落厝「內藏北歐風」酒店

台中有大陸北方的人氣小吃煎餅果子

《必比登推介》賣麵炎仔首度上榜！

來野餐吧！隱身稻田間的文青咖啡屋

12歲以下免費！福隆沙雕連假搶先看

台北米其林必比登名單出爐

山藥＝天然人參！專家曝4種人最該吃

一周只賣兩天！嘉義人氣日式麵包店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366