文青都在這打卡！南投老宅咖啡館　品嚐一塊有故事的蛋糕

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：看來老闆也是偉士牌愛好者～

文、圖／ NINI AND BLUE 玩樂食記

SMOK cafe幸福童漾之前在南投草屯大觀市場、麥當勞附近，現在搬到草屯碧山路。幸福童漾保留老宅結構融入老闆的巧思與收藏品，整個空間自在舒適，一樣有滿滿的正能量。幸福童漾提供手作甜點、輕食、咖啡、雜貨，很適合和朋友來這吃甜點喝下午茶，草屯老宅咖啡館又一家。

幸福童漾搬到新家，老宅的外觀完整融入整個街區，更有家的感覺，保留前方空地，打造一個綠意盎然的小庭院，牆壁上的彩虹和窗台前的偉士牌都是拍照打卡熱點。

內部空間混搭的很好，老闆在很多地方融入很多老件、老物，拆除下來的木板、門窗也再次利用。

每個角落都有老闆的巧思，公仔的肢體動作加上正能量標語，整個正能量爆表。

老闆一家人的人生故事，相對一般人精彩，不管受到甚麼打擊，依然可以維持正能量是值得我們學習的。

SMOK cafe幸福童漾 菜單／價目表

每日手做甜點以冰櫃中為主

幸福童漾的前中後都有不同風格，前半段用木質桌椅搭配綠色植栽。

中間有一面壁磚花牆，這面牆壁很好拍照。

最後方則是早期廚房白色磁磚混搭沙發、課桌椅，想靜靜喝咖啡品嘗蛋糕的人，可以找個角落休息一下。

餐具、杯水、紙巾在中間的架上（需自取）。

熱拿鐵＋閨蜜隱藏版蛋糕

雙層乳酪蛋糕中間夾入老闆自製的玫瑰果醬和荔枝，口感酸甜酸甜，淡淡的玫瑰香氣。





熱拿鐵的拉花圖案和店家logo相互搭配

SMOK cafe幸福童漾 很多角落都很好拍照，喜歡拍照喝咖啡吃甜點的人，快約朋友來這喝下午茶，價格方面每人接受度不同。

SMOK cafe幸福童漾



地址：南投縣草屯鎮碧山路282號

電話：0492307539（周2、3休息）

營業時間：11:00～17：00