ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

文青都在這打卡！南投老宅咖啡館　品嚐一塊有故事的蛋糕

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：看來老闆也是偉士牌愛好者～
ETtoday餓勢力

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

文、圖／ NINI AND BLUE 玩樂食記

SMOK cafe幸福童漾之前在南投草屯大觀市場、麥當勞附近，現在搬到草屯碧山路。幸福童漾保留老宅結構融入老闆的巧思與收藏品，整個空間自在舒適，一樣有滿滿的正能量。幸福童漾提供手作甜點、輕食、咖啡、雜貨，很適合和朋友來這吃甜點喝下午茶，草屯老宅咖啡館又一家。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

幸福童漾搬到新家，老宅的外觀完整融入整個街區，更有家的感覺，保留前方空地，打造一個綠意盎然的小庭院，牆壁上的彩虹和窗台前的偉士牌都是拍照打卡熱點。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

內部空間混搭的很好，老闆在很多地方融入很多老件、老物，拆除下來的木板、門窗也再次利用。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

每個角落都有老闆的巧思，公仔的肢體動作加上正能量標語，整個正能量爆表。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

老闆一家人的人生故事，相對一般人精彩，不管受到甚麼打擊，依然可以維持正能量是值得我們學習的。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

SMOK cafe幸福童漾 菜單／價目表

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

每日手做甜點以冰櫃中為主

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

幸福童漾的前中後都有不同風格，前半段用木質桌椅搭配綠色植栽。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

中間有一面壁磚花牆，這面牆壁很好拍照。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

最後方則是早期廚房白色磁磚混搭沙發、課桌椅，想靜靜喝咖啡品嘗蛋糕的人，可以找個角落休息一下。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

餐具、杯水、紙巾在中間的架上（需自取）。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

熱拿鐵＋閨蜜隱藏版蛋糕

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

雙層乳酪蛋糕中間夾入老闆自製的玫瑰果醬和荔枝，口感酸甜酸甜，淡淡的玫瑰香氣。

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

熱拿鐵的拉花圖案和店家logo相互搭配

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

▲南投草屯老宅咖啡館。（圖／Nini and Blue提供）

SMOK cafe幸福童漾 很多角落都很好拍照，喜歡拍照喝咖啡吃甜點的人，快約朋友來這喝下午茶，價格方面每人接受度不同。

SMOK cafe幸福童漾

地址：南投縣草屯鎮碧山路282號
電話：0492307539（周2、3休息）
營業時間：11:00～17：00

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

關鍵字： 南投美食 草屯美食 咖啡提案 達人美食 美食情報 NINI AND BLUE 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

彰化療癒庭院秘境！乾燥花貨櫃屋、上百多肉植物包圍

超療癒星空牆！台中審計新村暖系咖啡　2樓還有觀景窗

森林約會！台中新社庭園餐廳　法式料理搭手沖咖啡超享受

秒殺底片！彰化田尾IG打卡仙人掌園　宛如走入沙漠秘境

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

藏壽司土城金城路店4月下旬開幕

嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅

法鬥拿鐵超萌！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳

你選對了嗎？日本最新賞櫻預測出爐

全台10處海岸秘境讓你拍個夠

捷運中山站韓系史努比鬆餅

永和復古咖啡館　芝麻戚風甜而不膩

上帝的部落司馬庫斯粉紅櫻花美翻

熱門行程

最新新聞更多

普悠瑪噴軌前台鐵局長爽當董事長　林佳..

南投老宅咖啡館　品嚐有故事的蛋糕

歐盟發737 MAX禁飛令　台1航班..

「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

黃小玫進攻甲子園！台灣人狂起雞皮

省很大！高鐵3/15推新一代自由座回..

台北車站閘門故障！台鐵道歉：下午撥人..

澎湖西嶼高人氣古早味豆花店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366