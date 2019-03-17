台北藏在2樓的文青風咖啡館　來一塊大人味提拉米蘇吧！

點評：真想去喝一杯咖啡！





文、圖／Viviyu



在松江南京捷運站附近有許多咖啡館，除了連鎖咖啡館之外還有風格咖啡館，位於二樓的旅徒咖啡就是其中一間很有味道的文青咖啡館，位於老宅二樓，如果沒有仔細看或是尋著門牌，是間相當容易錯過的小店，進入店內安靜的空間，有提供免費wifi和插座呦！





▲長的樓梯，如果平常經過真的很容易錯過，幸好有事先查過資料，是我喜歡的風格咖啡館。



▲二樓的空間沒有過多的裝潢，使用許多復古老件在妝點空間，二手老物件再利用。



▲使用許多小物品形成可愛的元素，還加入了可愛的小春聯，讓空間看起來更活潑。



▲店內的座位區旁大多都有搭配插座，方便現代人使用3C產品，我剛好手機沒電也借用了一下，很方便。



▲架上也放了許多雜誌和書籍，可以免費借閱。



▲每人低消為一杯飲料，假日限時三小時，平日只要有空位就沒有時間限制！



▲menu的選擇主要是以咖啡為主，也可以選擇其他飲料，天氣熱時還有冬瓜檸檬美式耶!好特別的口味，我則是選了基本款的咖啡。





當天供應的甜點有三款，應該是看到隔壁桌點提拉米蘇很好吃，所以我竟然忽略了還有芋頭口味，現在好想吃吃看呀～





▲老闆感覺也是個愛咖啡的人，蒐集了各地的咖啡杯，就像是足跡展示架～



▲店內也有販售些小物和咖啡豆，有興趣的朋友可以洽詢老闆。



▲選擇坐在窗邊的位置，剛好就是在一樓不容易發現的旅徒招牌，蠻可愛的～

我則是喜歡看著窗外車水馬龍的情景，彷彿城市的喧鬧都與我無關。



▲拿鐵咖啡＄150

有時候喝咖啡喝的不是味道，而是一種情懷與氣氛，當天就是需要杯咖啡來補充當天的精神。搭配上美美的拉花讓我有著幸福的小確幸，一個人也可以悠閒的享受下午茶時光。啜飲著淡淡苦澀味的咖啡，入喉後回甘的香氣在口腔之中迴盪著～



▲大人味提拉米蘇＄130

因為有加入酒精，蘭姆酒的香氣，所以建議小孩還是吃布丁就好。手指餅乾、巧克力的香氣與淡淡的酒香味，入口濃郁的巧克力粉香氣，很好吃！

當天下午在旅徒咖啡喝杯咖啡吃甜點，將手機充滿電也讓身體補充能量，有力氣可以繼續工作囉～下回到外地旅遊或是想放空，不妨可以和VIVI一樣找間咖啡館放風一下。



旅徒咖啡



地址： No. 146-1號長春路中山區台北市10491

營業時間：12：00～20：30

電話：02–25313633

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