ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

竟能免費洗頭！台中「老屋藝術市集」新開幕　還可玩卡丁車

點評：灰牆感覺就超好拍！
ETtoday旅遊雲

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲灰色老牆搭配復古老窗超好拍，晚上市集還會將霓虹燈點亮。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

你以為來到台中只能逛逢甲夜市和一中商圈嗎？那就太遜啦！台中南區近期開了一個新的「CP皇后鎮－風格聚落藝術市集」，以老舊復古的塑膠工廠為基地，不僅有文創市集和攤販小吃可以逛，竟然還能免費在這裡洗頭，大人小孩也可以玩跑跑卡丁車體驗甩尾的快感，不過CP皇后鎮－風格聚落藝術市集只開放到10月底，想來可要把握時間！

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲不管是吃的還是玩的，在市集裡就可以一次完成所有心願。

CP皇后鎮－風格聚落藝術市集，由嘉磐建設將廢棄已久的塑膠工廠打造成藝術文創市集，自3月16日開始試營運，目前只是整理好提供給民眾免費參觀，過了10月底之後就會拆除並興建高樓。

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲市集入口處就有美食攤位、咖啡小車。

CP皇后鎮－風格聚落藝術市集分為大棟的老舊塑膠廠房、日系復古老屋以及戶外廣場3大區域，主建築高達二層樓，一樓為文創市集，二樓則是半開放的美食廣場和休息區，民眾可以在這裡享用一些輕食、炸物和啤酒，在一樓買的食物也可以拿上來吃，逛累了就在這裡休息一下。

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲二樓為半開放式的用餐空間，暖暖的陽光照進來，讓人想在這多坐一會兒。

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲到了晚上，用餐區也會點上燈光，感覺更加不一樣。

有市集可以逛，還有食物可以吃，但你以為就只有這樣嗎？其實在二樓的角落還藏有一個免費的「復古自助洗頭椅」，就連毛巾、洗髮精和吹風機都準備好了，如果你覺得頭髮油油臭臭的，請放下你的羞恥心，在這裡洗個頭吧！

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲復古洗頭椅就藏在二樓的角落，如果覺得頭臭，就在這裡洗頭吧！

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲市集很貼心，就連洗髮精、毛巾和吹風機都幫你準備好了。

在CP皇后鎮－風格聚落藝術市集中，最吸引人的絕對就是這面灰牆，灰樸的色澤、古老的木窗以及紅黑交錯的樓梯線條，非常有特色，讓人不自覺會按下好幾張快門；到了夜晚，市集就會將霓紅燈點亮，看起來更加絢麗，拍照起來又是不一樣的感覺。

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）

此外，市集的戶外大廣場還有跑跑卡丁車和平衡車可以玩，如果你要帶小孩來玩，建議可以在傍晚來，這樣兩邊的大樓就會遮住陽光，比較不會過度曝曬，大人和小孩都可以在這裡玩個痛快！

▲CP皇后鎮－風格聚落藝術市集。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）
▲若是怕太陽過大可以選在傍晚來，這樣就不用擔心曬過頭囉！

CP皇后鎮－風格聚落藝術市集

地址：台中市南區忠明南路766號
期間：2019／3／16～10／31
營業時間：11：00～21：00
目前提供民眾免費參觀，遊樂設施則需要付費體驗

＊以上圖片皆由《Nini and Blue 玩樂食記》授權提供，未經授權請勿任意使用。

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

關鍵字： CP皇后鎮－風格聚落藝術市集 老屋藝術市集 台中旅遊 台中市集 親子旅遊 文青景點 網美打卡 IG熱門 Nini and Blue 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

高雄藤枝森林遊樂區3月底重新開放

親子必玩！駁二全台最大木育森林

嘉義老店「蓬萊漢堡」　完勝麥當勞

訂機票省錢小撇步週日買、週五飛

必比登效應！賣麵炎仔人潮增一倍

蒙古紅火鍋撤出東區　將搬到三峽

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

日本三井「LaLaport」進駐台中

福壽山農場紫藤花開清明連假最美

熱門行程

最新新聞更多

16億改造探索夢號初登台基隆首航

太魯閣琴簫音樂會　4月27日布洛灣登..

一周只開3天！台中超夯秘密甜點店

絕美劇場建築　台江文化中心將開幕

400多攤美食！台南夜市新開幕

上網買保險砍到67折　產險業廝殺

能免費洗頭！台中老屋藝術市集開幕

台灣松屋要開二號店了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366