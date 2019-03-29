竟能免費洗頭！台中「老屋藝術市集」新開幕　還可玩卡丁車

點評：灰牆感覺就超好拍！



▲灰色老牆搭配復古老窗超好拍，晚上市集還會將霓虹燈點亮。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

你以為來到台中只能逛逢甲夜市和一中商圈嗎？那就太遜啦！台中南區近期開了一個新的「CP皇后鎮－風格聚落藝術市集」，以老舊復古的塑膠工廠為基地，不僅有文創市集和攤販小吃可以逛，竟然還能免費在這裡洗頭，大人小孩也可以玩跑跑卡丁車體驗甩尾的快感，不過CP皇后鎮－風格聚落藝術市集只開放到10月底，想來可要把握時間！



▲不管是吃的還是玩的，在市集裡就可以一次完成所有心願。



CP皇后鎮－風格聚落藝術市集，由嘉磐建設將廢棄已久的塑膠工廠打造成藝術文創市集，自3月16日開始試營運，目前只是整理好提供給民眾免費參觀，過了10月底之後就會拆除並興建高樓。



▲市集入口處就有美食攤位、咖啡小車。



CP皇后鎮－風格聚落藝術市集分為大棟的老舊塑膠廠房、日系復古老屋以及戶外廣場3大區域，主建築高達二層樓，一樓為文創市集，二樓則是半開放的美食廣場和休息區，民眾可以在這裡享用一些輕食、炸物和啤酒，在一樓買的食物也可以拿上來吃，逛累了就在這裡休息一下。



▲二樓為半開放式的用餐空間，暖暖的陽光照進來，讓人想在這多坐一會兒。





▲到了晚上，用餐區也會點上燈光，感覺更加不一樣。



有市集可以逛，還有食物可以吃，但你以為就只有這樣嗎？其實在二樓的角落還藏有一個免費的「復古自助洗頭椅」，就連毛巾、洗髮精和吹風機都準備好了，如果你覺得頭髮油油臭臭的，請放下你的羞恥心，在這裡洗個頭吧！



▲復古洗頭椅就藏在二樓的角落，如果覺得頭臭，就在這裡洗頭吧！





▲市集很貼心，就連洗髮精、毛巾和吹風機都幫你準備好了。



在CP皇后鎮－風格聚落藝術市集中，最吸引人的絕對就是這面灰牆，灰樸的色澤、古老的木窗以及紅黑交錯的樓梯線條，非常有特色，讓人不自覺會按下好幾張快門；到了夜晚，市集就會將霓紅燈點亮，看起來更加絢麗，拍照起來又是不一樣的感覺。

此外，市集的戶外大廣場還有跑跑卡丁車和平衡車可以玩，如果你要帶小孩來玩，建議可以在傍晚來，這樣兩邊的大樓就會遮住陽光，比較不會過度曝曬，大人和小孩都可以在這裡玩個痛快！



▲若是怕太陽過大可以選在傍晚來，這樣就不用擔心曬過頭囉！



CP皇后鎮－風格聚落藝術市集

地址：台中市南區忠明南路766號

期間：2019／3／16～10／31

營業時間：11：00～21：00

目前提供民眾免費參觀，遊樂設施則需要付費體驗

＊以上圖片皆由《Nini and Blue 玩樂食記》授權提供，未經授權請勿任意使用。