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米其林銅板美食　必比登推介之夜市小吃名單早上10點公布

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▲▲饒河夜市也是許多人想要逛夜市的好選擇！（圖／記者黃克翔攝）
▲饒河夜市。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃士原／台北報導

米其林將於3日早上10點公佈必比登推介（Bib Gourmand）之夜市小吃，把必比登推介分成餐廳與夜市小吃，去(2018)年入榜必比登推介之夜市小吃有10家，今(2019)年是不是有新入榜店家，結果將在稍晚的10點公布。

2018年首屆《臺北米其林指南》必比登推介美食入榜名單有36家，但沒有特別把10家夜市小吃列出來，但今年特別於4月3日公布比登推介之夜市小吃，據了解是把日前公布的必比登推介餐廳分開出來，也就是去年原本26家的必比登推介美食餐廳，今年將增加到34家，如果扣掉之前先行公布的12家新進榜餐廳，也就是去年必比登推介美食餐廳，只有4家掉出榜外。


▲福州世祖胡椒餅。（圖／記者黃士原攝）

台北市的夜市大大小小多達10個以上，都有各具特色小吃與必吃攤位，去（2018）年入選必比登推介的10家小吃，分別是來自來自饒河夜市的陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐，南機場夜市的阿男麻油雞、臭老闆現蒸臭豆腐，寧夏夜市的劉芋仔、豬肝榮仔，臨江街夜市的梁記滷味與駱記小炒，以及士林夜市的海友十全排骨。


▲豬肝榮仔的綜合湯。（圖／資料照）

2018年必比登推介10家夜市街頭小吃
●阿男麻油雞(南機場夜市)
地址：台北市中正區中華路二段311巷
電話： 0955 572 506

●臭老闆 現蒸臭豆腐(南機場夜市)
地址：台北市中正區中華路二段313巷6號
電話： 02 2305 2078

●劉芋仔(寧夏夜市)
地址：台北市大同區寧夏路

●豬肝榮仔(寧夏夜市)
地址：台北市大同區寧夏路68號
電話：02 2553 9710

●陳董藥燉排骨(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街160號
電話：0910 901 933

●福州世祖胡椒餅(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街249號
電話：0958 126 223

●施老闆麻辣臭豆腐(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街189號
電話：0910 163 404

●海友十全排骨(士林夜市)
地址：台北市士林區大東路49號
電話： 02 2888 1959

●梁記滷味(臨江街夜市)
地址： 106台北市大安區通化街39巷50弄
電話： 02 2738 5052

●駱記小炒(臨江街夜市)
地址：台北市大安區通化街39巷50弄27號
電話：02 2708 1027

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林 米其林必比登 必比登 台北米其林指南

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