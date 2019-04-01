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跟餐館名單分開　必比登推介之夜市小吃名單4/3公布

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▲福州世祖胡椒餅。（圖／記者黃士原攝）
▲福州世祖胡椒餅。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林在27日率先公佈「必比登推介（Bib Gourmand）」34家美食餐廳名單中的12家是首度獲選店家，其餘名單將於4月10日公布。不過，米其林組織又在4月1日發布消息，將於4月3日公布必比登推介之夜市小吃，等於把必比登推介分成餐廳與夜市小吃。去(2018)年入榜必比登推介之夜市小吃有10家，今(2019)年是不是有入榜店家將在4月3日公布。

2018年首屆《臺北米其林指南》必比登推介美食入榜名單有36家，但沒有特別把10家夜市小吃列出來，但今年特別於4月3日公布比登推介之夜市小吃，據了解是把日前公布的必比登推介餐廳分開出來，也就是去年原本26家的必比登推介美食餐廳，今年將增加到34家，如果扣掉之前先行公布的12家新進榜餐廳，也就是去年必比登推介美食餐廳，只有4家掉出榜外。


▲豬肝榮仔的綜合湯。（圖／資料照）

2018年必比登推介10家夜市街頭小吃
●阿男麻油雞
地址：台北市中正區中華路二段311巷
電話： 0955 572 506

●臭老闆 現蒸臭豆腐(南機場夜市)
地址：台北市中正區中華路二段313巷6號
電話： 02 2305 2078

●劉芋仔(寧夏夜市)
地址：台北市大同區寧夏路

●豬肝榮仔(寧夏夜市)
地址：台北市大同區寧夏路68號
電話：02 2553 9710

●陳董藥燉排骨(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街160號
電話：0910 901 933

●福州世祖胡椒餅(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街249號
電話：0958 126 223

●施老闆麻辣臭豆腐(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街189號
電話：0910 163 404

●海友十全排骨(士林夜市)
地址：台北市士林區大東路49號
電話： 02 2888 1959

●梁記滷味(臨江街夜市)
地址： 106台北市大安區通化街39巷50弄
電話： 02 2738 5052

●駱記小炒(臨江街夜市)
地址：台北市大安區通化街39巷50弄27號
電話：02 2708 1027

關鍵字： 美食情報 必比登 台北米其林指南 2019台北米其林

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