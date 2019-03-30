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兒童節全家一起出去玩　這7家主題樂園12歲以下免費入園

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▲六福村主題遊樂園。（圖／六福旅遊集團提供)
▲六福村主題遊樂園， 兒童節連假12歲以下免費，父母同享520元。（圖／六福旅遊集團提供)

旅遊中心／綜合報導

兒童節連續假期（4月4日至4月7日）馬上就要到了，在這個屬於小朋友的節日，父母們都會他們出去遊玩，各大主題樂園相繼推出門票優惠，其中有7家主題樂園就推出各種12歲以下免費優惠方案，讓小朋友開心、大人也可以省荷包。

這7家主題樂園中，六福村主題遊樂園與尖山埤江南渡假村12歲以下全面免費，沒有任何附帶條件，其他則有不同規則，像是麗寶樂園與野柳海洋世界要搭配成人現場購買全票，雲仙樂園要買1日遊優惠套餐就送12歲以下1位兒童免費入園，西湖渡假村要在臉書按讚並家長購票可享1名12歲以下免費入園，遠雄海洋公園則是花蓮鄉親12歲以下免費。


▲劍湖山世界兒童節連假有優惠。（圖／劍湖山提供）

7家主題樂園12歲以下免費入園優惠內容：
●野柳海洋世界：大人購票陪同之12歲以下1位兒童免費。
●雲仙樂園：買1日遊優惠套餐送12歲以下1位兒童免費入園。
●六福村主題遊樂園：12歲以下全面免費，父母同享520元。
●西湖渡假村：臉書按讚家長購票享1名12歲以下免費入園。
●麗寶樂園：搭配成人現場購買全票享12歲以下免費。
●尖山埤江南渡假村：12歲以下兒童免費，陪同者皆享兒童票。
●遠雄海洋公園：生肖屬豬免費，花蓮鄉親12歲以下免費，13歲以上只要250元。


▲兒童節連假遠雄海洋公園生肖屬豬免費，花蓮鄉親12歲以下免費，13歲以上只要250元。（圖／觀光局提供）

另外，業者也推出搭乘大眾運輸入園享門票優惠價或與公共運輸業者合作超值套票等優惠措施，包括六福村主題遊樂園持大眾運輸憑證可享門票優惠價599元、小人國主題樂園憑證入園450元、小叮噹科學主題樂園憑證入園320元、西湖渡假村出示乘車購票證明享購250元門票、麗寶樂園提供免費接駁車、東勢林場遊樂區搭客運入園160元、九族文化村日月潭水陸空好行套票1,160元、杉林溪森林生態渡假園區搭乘公共運輸入園享200元優惠、劍湖山世界搭台灣好行可享399元優惠、尖山埤江南渡假村持客運票根享兒童價入園、小墾丁渡假村提供恆春免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運購票贈50元抵用券等11家業者參與。

關鍵字： 旅遊情報 主題樂園 兒童節

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