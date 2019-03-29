墾丁2處新秘境首開放！朝聖無人海岸28日開放申請、日限120人

▲溪仔口海岸。（圖／墾管處提供）



旅遊中心／綜合報導

台灣又有新秘境可以朝聖了！為了保育珍貴的台灣自然資源，墾丁國家公園成立生態保護區，目前僅龍坑和南仁山可開放申請入園，如今則傳出東海岸的「溪仔口」與九棚「鼻頭草原」2處28日正式開放預約，需事前線上申請，且每日有人數管制。

墾丁國家公園南仁山生態保護區臨太平洋沿岸，有一處溪仔口巡邏站，翻山而過距離僅4公里的海邊小灣，同時也是台灣唯二沒有公路的海岸線，溪仔口海岸有礫灘及珊瑚礁，無人的純淨海岸美境就像世外桃源。想找到一處原始的無人秘境就向九棚鼻頭草原奔去吧！穿越樹林往上走能眺望八瑤灣，從至高點向下望，青青草原與療癒山谷讓人驚嘆台灣之美，不過這些美光聽說可不夠，現在旅客終於能夠親眼見證。

這2處秘境都希望採取每團10人的生態導覽團的方式開放，除了人數控管也能讓專業導覽員介紹台灣之美，溪仔口每日限量120人、鼻頭草原每日200人，分上下午兩梯次；申請方式為自組團與併團兩種方式，10人以上建議選擇自組團方案。

自組團可自行決定出團時間，解說費用以解說員人數計費，每位解說員帶領10人為限，以10人為例，鼻頭草原團價1800元計費（每人180元）、溪仔口團價3600元（每人360元），內含交通接駁費用。基於使用者付費原則，與環境保育、教育需經費來維繫，詳細的收費與事前申請公告官網有詳細記載，也清楚標示每日剩餘名額方便遊客報名。



