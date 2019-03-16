頭城一日遊玩遍8夯點！喝咖啡賞龜山島美景、嚐芋冰濃郁滋味

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：一日遊都幫你安排好了耶～





文、圖／ 滿分的旅遊札記



宜蘭是北台灣最熱門的觀光勝地，除了市區人氣的觀光工廠之外，宜蘭頭城也是休閒看海的好去處。充滿異國風情的伯朗咖啡城堡，是情侶約會最愛的小基地。來訪不僅能玩拍城堡，還能小坐喝咖啡，城堡上的景觀也非常遼闊呢！距離外澳車站不遠的九號咖啡，是熱愛衝浪朋友聚會的好地方，烏石港就在旁邊，空拍下的九號咖啡好像一塊起司大蛋糕，非常有趣。

宜蘭頭城必遊景點就是蘭陽博物館啦！特色傾斜建築，座落在湖畔旁邊，好像大型藝術品，遊逛博物館還能學習在地的文化和背景故事唷！

頭城人氣冰品阿－宗芋冰城及小涼園冰果室，假期來訪幾乎是人客滿座，吃過都說讚呀。頭城還有兩大看海秘境，灆咖啡和頭城濱海森林公園，海景視野遼闊，龜山島就在眼前呀！最後～特色的黑宅咖啡，除了能品嚐咖啡香，還有好吃的早午餐，舒適的用餐空間，搭配戶外的稻田風光，真的會想再三停留呢！

宜蘭頭城處到處都是賞景觀海的絕佳觀賞地，天氣好～又不想繁雜的景點，來頭城看海吹風真的超愜意，人氣夯點和冰品小吃也分享給朋友囉！





▲滿分特製順遊地圖，輕鬆規畫一日遊，還能收錄滿滿美圖。



伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館

停車場：有| 大眾運輸：無| 基本消費：需點餐

宜蘭也有浪漫的異國城堡建築耶～位於頭城山林之中有座伯朗咖啡城堡，充滿異國風情，來漫遊還能品嚐咖啡香。登山觀景台，宜蘭美景盡收眼底呢！若能見度佳時，還看得到龜山島唷～



伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館



地址： 宜蘭縣頭城鎮石空路95號

營業時間：週一～週五8：00～18：00 週六～週日8：00～19：00



九號咖啡外澳館

停車場：有| 大眾運輸：無| 基本消費：＄99／人





宜蘭景美好玩，還有許多特色的景觀餐廳。像是冬山的龍座咖啡及員山的兔子迷宮，都是景色唯美又好美拍的觀景咖啡廳。外澳沙灘旁也有一座亮眼的九號咖啡館，空拍下的金黃色建築很像沙灘上起司蛋糕。來九號咖啡不僅能用餐午茶玩小遊戲，最特別的就是走出餐廳就能看見龜山島。海景視野佳，也能在外澳沙灘上踩水消暑唷～



九號咖啡外澳館



地址： 宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號

營業時間：平日09：30～18：00

假日08：30～19：00

服務電話：03–9789799



蘭陽博物館

停車場：有| 大眾運輸：有| 門票：＄100／人





蘭陽博物館特色建築相當吸睛，以傾斜屋頂為主體的特色風格。而且蘭陽博物館就座落在河畔旁邊，漫遊蘭陽博物館。除了休閒賞景外，還能學習了解宜蘭在地的文化和資源。館內設計唯美豐富，還能互動及美拍造景。非常適合假期相邀親朋好友來散步參觀唷～



蘭陽博物館



地址： 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號

營業時間：週四～週二9：00～17：00（週三公休）

服務電話：03–9779700

門票資訊：全票 ＄100／人



灆咖啡

停車場：無| 大眾運輸：無| 基本消費：一杯飲料

宜蘭唯美的望海景觀咖啡廳灆咖啡。180度的遼闊視野，整片藍色海域盡收眼底。更特別的事，坐在咖啡廳就能遠望龜山島。灆咖啡提供簡單的餐飲、咖啡和小點心。來訪閒坐看海也相當放鬆！



灆咖啡Seaview Coffee



地址： 宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36–2號

營業時間：10：00～20：00（雙數週二公休）

服務電話：03–9776966



宜蘭阿宗芋冰城

停車場：無| 大眾運輸：無| 基本消費：需點冰

宜蘭必吃美食阿宗芋冰城，令人懷念的古早味冰淇淋。每次來訪，滿分必吃紅豆、花生和芋頭，濃郁的好滋味，入口就在舌尖上打轉。只要來訪路過阿宗，也都是長長人龍呢～除了提供現場品嚐，也可以外帶和宅配。



宜蘭阿宗芋冰城



地址： 宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

營業時間：9：00～21：00

服務電話：03–9771362

小涼園冰店

停車場：無| 大眾運輸：無| 基本消費：需點冰

傳統古早味的剉冰，懷念兒時記憶的味道。當日現煮、現作的新鮮餡料，美味又豐富。簡陋裝潢，人氣不減依舊強強滾。招牌八寶牛奶冰，綜合甜點餡令人十指大動。小涼園也有現打新鮮果汁供應。



小涼園冰店



地址： 宜蘭縣頭城鎮開蘭路88號

營業時間：10：30～21：00週末至22：30（提前賣完休息）

服務電話： 03–9771678



頭城濱海森林公園

停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：無

宜蘭看海秘境再一發頭城濱海森林公園。免門票森林公園，入園就能欣賞一望無際的大海。吹風賞海景，龜山島還能成為旅人最美的背景版。登上八角寮望台，賞景觀海視野更佳遼闊，廢墟風的八角寮望台吸引旅人來美拍玩樂。來訪還能喝咖啡、租借單車和夜間露營。人氣的休閒景點，玩宜蘭也能規畫順遊唷～



頭城濱海森林公園



地址： 宜蘭縣頭城鎮協天路400號

營業時間：8：00～17：00

服務電話： 03–9776173



黑宅咖啡

停車場：無| 大眾運輸：無| 基本消費：一杯飲料

宜蘭特色的景觀咖啡廳愈來愈多，位於頭城鎮的黑宅咖啡也是人氣夯點。黑宅咖啡深色系的外觀建築，帶有神秘感。餐廳四周是遼闊的稻田風光，很是顯目。黑宅咖啡的用餐空間舒適，相當有設計感。來訪能吃早午餐、品味咖啡和下午茶。戶外景緻不錯，能坐上盪鞦鞦賞景美拍。



BLACK HOUSE CAFE黑宅咖啡

