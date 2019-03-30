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拍完變網美！彰化「2質感植物店」　夢幻雲朵玻璃屋超療癒

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好想去田尾拍照喔～
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▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

彰化田尾花都景點層出不窮，跑不完呀！近期超夯庭院咖啡廳「酉Succulent&Artwork」，園區主人主打庭院景觀及室內設計。主人佛心來著，讓旅人免門票入園參觀。酉Succulent&Artwork每個角落都好美，豐富的植物種類，讓園區充滿生命力。最夯的美拍熱點就是雲朵玻璃屋啦！在玻璃屋裡被植物包圍，放鬆又療癒，園區裡還有提供簡單的茶品和單點咖啡。柔美庭院非常適合假期來這放空賞景啦！來訪還能順遊對面的九門園藝唷～

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

大家都知道田尾鄉是彰化的小花都，這裡景點多到不行，田尾一日遊真的不夠玩呀！近期又多一處新亮點－酉Succulent&Artwork，早就被朋友們給洗版了，滿分還是想來走走，這天趁著好天氣，咱們也來田尾鄉看看花草啦！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

午後來到酉Succulent&Artwork，人潮好踴躍。其實”酉”是台灣第一間專為塊根植物所建立的專門店，開車路過時，就能看到入口擺滿植物啦！酉Succulent&Artwork沒有提供停車場，入園免門票參觀，請旅人一起維護環境唷！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

滿分一入園，就先衝向最亮眼的雲朵玻璃屋啦！唯美的溫室植物佈景空間，讓人覺得好療癒，當然～這麼柔美的場景，也非常適合拍人像呢！滿分當天也特別來排隊，就是想要拍美美。

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

仔細漫遊「酉」的溫室玻璃屋，你會發現館內處處都有小驚喜。玻璃屋裡不僅僅是空間設計的舒適，就連盆栽植物的器皿選用，都很別緻呢！而且，屋裡還有很多特別的植物種類，胖嘟嘟的多肉植物滿分非常喜歡。若看到有喜歡的朋友，也可以向店家購買唷！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

酉Succulent & Artwork戶外庭院也很美！站在玻璃屋外，拍起來也很有美感唷～

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

玩拍雲朵玻璃外後，咱們來去漫遊酉的戶外庭院。其實酉Succulent & Artwork庭院佔地不小耶！在園區裡漫遊，眼睛看到的都是綠色植物，園區主人還貼心提供休閒的坐位區。逛累了，就在植物園裡歇息一下吧！滿分覺得來這欣賞綠色植物，放鬆又不費神唷！當然若對植物和拍照沒有興趣的朋友，來這裡可能就會覺得有點無聊啦！朋友們可自行斟酌來訪唷！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

酉Succulent&Artwork園區其實還有午茶廳，聽說午茶廳提供簡單的咖啡和茶飲，午後的美好時光，就該這麼放鬆啦
不過~可惜的事，當天咖啡廳沒有開放！所以，滿分就只能咖啡館外拍拍照啦！滿分當天在”酉”大約拍半個多小時就離開啦！

酉 Succulent & Artwork

地址：彰化縣田尾鄉公園路二段156號
營業時間：週四至週日12：00～17：30
服務電話： 0938629291

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

由於酉Succulent&Artwork人潮超級多，反而讓滿分覺得對面的九門園藝特別美！剛好九門園藝還有提供午茶咖啡，所以，滿分就決定到九門園藝坐一下啦！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

九門園藝雖說佔地沒有比酉還要寬敞，但是綠意的庭院，多了花藝的點墜更美啦！九門園藝屋裡屋外佈置了好多花卉盆栽，增添色彩的搭配，滿分覺得很像一座小花園。當天因為人潮都去酉Succulent&Artwork了。所以，滿分就能盡情在九門園藝這裡取景啦！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

肉桂冰咖啡＄80

滿分當天在九門園藝點了一杯肉桂咖啡，因為咖啡的選擇不多，就簡單點了招牌。坐在庭院裡就能聞到香濃的咖啡香，冰涼的肉桂咖啡，沁涼好喝沒有苦澀感，滿分覺得還蠻好喝的耶！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

滿分好喜歡Kevin幫滿分拍的這張構圖呢！午後什麼事都不做，在這放空也很值得呀～

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

離開前，店家主人和滿分說閣樓也能賞花唷！讓好奇的滿分，也想看看九門園藝的二樓景觀。二樓根本就是園藝主人的小小後花園嘛～當日花園裡的九重葛開的相當艷麗，滿分邊賞花邊美拍，無人打擾好幸運呢！

▲▼九門園藝。（圖／滿分的旅遊札記提供）

九門園藝雖說整個庭院造景沒有酉還要豐富，但是滿分覺得九門園藝的佈景設計也更唯美。小小園藝，除了綠意植物，還有花卉襯出主題呢！其實兩個庭院空間都有不同的美感啦！若來彰化田尾賞景，也可規畫一起順遊唷～

九門園藝

地址：彰化縣田尾鄉公園路二段153號
營業時間：週一至週日 09：00～17：00（週二公休）
服務電話： 04－8243847

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 酉Succulent&Artwork 九門園藝 滿分的旅遊札記 達人旅遊 旅遊情報 彰化旅遊

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