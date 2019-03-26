漸層飲品超吸睛！福芳號微風南山店　還有女生最愛粉嫩美拍牆

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：逛累了就去喝一杯～

文、圖／滿分的旅遊札記

台北微風南山百貨才開幕就吸引大量人潮，據滿分所知，不少知名品牌在微風南山都找的到，就連台中人氣排隊飲品－福芳號也進駐微風南山啦！福芳號微風南山店打造精緻唯美的休閒空間，來品嚐飲品，還提供免費美拍打卡休息區。福芳號飲品種類豐富，漸色系飲料超吸睛，福芳園還會不定期推出特色飲品上市。在微風南山逛累了，就來福芳號午茶也很棒唷～

難得假期和閨蜜相約要出遊去玩，卻遇上雨不停，最後咱們決定去逛近期新開的微風南山百貨。微風南山百貨華麗空間，感覺非常新穎，不僅有許多知名品牌，還有豐富的美食餐廳。逛了一個上午，走的腳好酸，咱們決定來去覓食。微風南山B1、5樓、6樓、7樓皆有美食餐廳唷！

還沒決定餐廳，卻被滿分發現微風南山轉角的福芳號。印象中，福芳號是來自台中知名的飲品店，聽說咖啡、冰沙和漸層色系飲品都非常好喝呢！由於滿分沒有喝過，也想點一杯來試試看，就揪滿分的好閨蜜一起來買飲料啦～

福芳號。MENU

福芳號微風南山飲料的品項選擇還蠻多樣化，滿分站在櫃台，一時也不知道要喝什麼。櫃台旁邊也有福芳號的人氣排行榜可以選擇，有茶飲、奶類、咖啡、冰沙和創意飲品等。福芳號整體價格大約落在＄60～＄120之間，相較百貨公司的飲料店來看，滿分覺得不貴。光是看圖片，感覺每款飲品都好可口呀！由於滿分真的沒什麼主見，又愛喝茶飲，就直接請服務人員幫滿分推薦啦～

等候飲品時間，服務人員請我們到旁邊休息。哇～原來福芳號還規畫美拍休息區呢！店家說主要是提供給旅人舒適的空間，若逛街逛累了，剛好可以來福芳號小坐一下。背景版粉嫩的佈景，也是跟風女孩們的IG打卡啦！擔心來網美牆，不知道怎麼拍POSE沒關係，牆面上超多韓妞的自拍照可以學一下呢！

關於拍照這件事，當然難不倒滿分呀！滿分和閨蜜平常就超級愛拍照的啦！當天咱們的約會，還特別穿了閨蜜服，雖說意外和福芳號的背景撞了色，但是取景合影，還是蠻美的呢！

店家主人也太用心了吧，連茶點都準備好了。雖說蛋糕只是裝飾用，但完全營造下午茶的FU～

貴妃荔枝紅茶奶蓋＄80、胭脂鮮奶茶＄100

福芳號飲品現點現調，人潮多需耐心等候啦！透明杯身貼上福芳號的貼紙，整個質感大提升，滿分和閨蜜點了貴妃莫枝紅茶奶蓋和胭脂鮮奶茶，漸層色系的飲品登上，感覺就好好喝耶～

通常女孩們拿到飲料時，絕對不會先用飲品。通常是先拿起來拍照，尤其還有美拍牆的時候呀！服務人員送上飲品時，還有教滿分怎麼喝最好。雖說漸層飲品看起來很美很好拍，但是飲用先，別忘了要先搖一搖才好喝唷！

滿分當天點的胭脂鮮奶茶味道還不賴，奶香味濃郁，搭配帶果香味的胭脂茶很搭。不過，真的要記得攪拌均勻再飲品較佳，這樣才不會只喝到單一飲品，就比較單調啦！另外，滿分閨蜜點的貴妃莫枝紅茶奶蓋也很棒，飲品入喉就能喝到荔枝果茶的香氣啦！再多了奶蓋，沁涼好喝，甜而不膩口耶～相信這兩款茶飲，都是女孩會喜歡的飲品唷！

玫瑰拿鐵咖啡＄110、黑糖拿鐵咖啡＄110

接下來是咱們兩閨蜜的護花使者點的飲料，他們各點不同的特調拿鐵飲品，玫瑰拿鐵和黑糖拿鐵都是福芳號的超人氣。特調拿鐵咖啡和咱們平常喝的拿鐵可不一樣唷！攪拌後，是真的可以喝到濃郁的咖啡香氣。當然，這兩款飲品最大的不同就在於底層糖漿，分別為玫瑰糖漿和黑糖，飲品表現上就明顯不同。其中滿分比較喜歡玫瑰糖漿，果香咖啡也很好喝。但是，朋友卻比較喜歡黑糖濃郁甜香的滋味啦！

滿分當天在福芳號微風南山店拍到忘我，明明只是飲料店，又把店家當景點在玩拍。坦白說，福芳號的漸層飲料還蠻好喝滴！滿分很喜歡今天點的貴妃荔枝紅茶奶蓋。當然，福芳號還有其他特色飲品評價也很高，有來逛福風南山的朋友，也很適合來這下午茶唷～





在福芳號喝飲料玩拍的差不多準備離開時，卻意外被滿分發現，微風南山也有千本鳥居耶！真的是太誇張了啦，由於場景日系的太唯美，即便是戶外下起大雨，滿分和閨蜜也想要取景一翻。有來逛微風南山的朋友，也別錯過這個熱拍打卡點啦！

福芳號微風南山店



地址：台北市信義區松智路17號五樓

營業時間：11：00～22：30