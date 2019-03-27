潮流新泰食餐廳Lady nara海外首店在台灣　4/29進駐台北統一時代



▲潮流新泰食餐廳Lady nara海外首店在台灣。(圖／金田餐飲提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

泰國人氣餐廳、將用餐環境打造成像是置身在大自然多彩花園中的Lady nara即將登台，台灣首店、同時也是海外首將於4月29日進駐統一台北統一時代3樓，除了多達40道的新泰食鹹食料理之外，同時也會供應道地泰式下午茶。

Lady nara起源於創辦人旅居世界各地的生活經歷，將泰國料理手法融合在全球的特色料理中，打破傳統泰食文化，在曼谷掀起一股新泰食風潮，多達40多道的新泰食鹹食料理為Lady nara的主力餐點。





▲將用餐環境打造成像是置身在大自然多彩花園中的Lady nara即將登台。





▲Lady nara起源於創辦人旅居世界各地的生活經歷，將泰國料理手法融合在全球的特色料理中。



此外，泰國料理NARA Thai Cuisine同樣也將進駐台北統一時代的7樓，預計4月17日開幕。台灣由泰籍行政主廚Uem努姨長期駐店監督餐點品質，Uem努姨擁有二十五年的泰國料理資歷，曾於泰國晶華酒店和文華東方酒店擔任行政主廚，並在泰國廚藝協會舉辦之泰國料理廚藝比賽榮獲金牌。





▲NARA椰子芯打拋雞。(圖／金田餐飲提供)

NARA Thai Cuisine創立於2004年，是許多人遊泰必訪的泰國料理餐廳，從泰國家常菜主體中變化出風情萬種的精緻菜色，台灣分店除生鮮類以外，其它均使用與泰國本店相同的食材及香料，不用拜訪曼谷就能體驗到經典的泰式美味。



Lady nara

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號3樓

NARA Thai Cuisine台北統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號7樓