走進歷史！廣島「和平紀念館」4/25重新開幕　訪日不可錯過

▲廣島原子彈爆破後的建築遺址。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

經過兩年的整修，日本廣島的和平紀念館將於4月25日重新開幕，旅客能夠在此看到2個永久的特展，名為「8月6日的廣島」以及「受難者及倖存者」。旅客將可以了解廣島在8月6日這天，聯軍投擲原子彈在廣島的狀況，以及後來發生的種種細節。

根據孤獨星球網站，廣島和平紀念館於1955年開幕，反核決心一直以來都很堅定，也因為歷史帶來的傷痛，廣島人至今仍然深受原子彈的影響。展覽主要展出當時的攝影、倖存者當時目睹原子彈爆破後的證詞以及各種傷害，這些內容都由往生者的家屬所提供。

紀念館裡面有非常多不忍卒睹的畫面與收藏，很多旅客表示，逛完之後心情變得非常沉重；但是，這個博物館一直被認為是拜訪日本不應該錯過的地點，在這裡旅客能夠了解近代日本歷史以及人類的各種罪行，每一年拜訪人次約有100萬人。

旅客在行前也要注意，由於和平紀念館的開幕日剛好碰到日本的黃金周（4／27～5／6），所以到時候可能會有大量遊客前往，因此博物館將在4／24當天提早休館，為重新開幕做準備。

開放時間



5～7月 8：30－18：00

8月 8：30－19：00

9～11月 8：30－18：00

12月～2月 8：30－17:：00

＊12月30～31休館