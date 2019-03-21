拍照竟不能比出雕像姿勢？去北韓旅遊應該知道的「7件事」

點評：感覺要很小心～



▲在北韓處處可見金氏父子的身影。（圖／記者曹悅華攝）



文／麗塔

近年來越來越多人將具有濃厚神秘色彩的朝鮮（北韓）納入旅遊清單之一，加上川金會帶動的國際媒體注目，前往北韓的旅客有日漸增加的趨勢。由於市區觀光資源有限，北韓政府於本月18日宣布每天觀光客入境的上限為1000名。目前大家所能獲得的旅遊資訊並不多，Travlechinaguide網站詳細整理了相關的訣竅，內容包含食衣住行等方面，值得旅客參考。

1.簽證



需要有效期六個月以上的護照、台胞證影本，證件照兩張。

2.費用



在停留之間幾乎所有的東西都要額外買，大部分的景點都有賣瓶裝水，紀念品跟點心，但是物價偏高。旅客必須以美金、人民幣或是歐元去兌換北韓圓，除了這些之外，當地人是不收的。旅客最好身上多帶點現金，因為信用卡並不好用，北韓沒有小費文化。



▲旅客在北韓需要以美金、人民幣或是歐元去兌換北韓圓。（圖／記者張一中攝）



3.住宿



朝鮮境內有專門給觀光客的旅館，裡面通常有商店、桑拿、酒吧等等，因為旅館數目並不多，所以旅客最好早點下訂，然後記得帶自己的盥洗用品跟充電器。

4.食物



朝鮮料理也是以酸辣為主，常見的特產為泡菜、糯米糕、人蔘酒、冷麵等等。

5.節慶



每年2月16日是已故領袖金正日的生日，全國各地都有慶祝活動，這時候可以看到很多精彩的表演。朝鮮的新年仍以農曆為主，為農曆初一，當地人習慣去拜訪朋友、親戚。朝鮮也有端午節，為每年農曆的五月五日，中秋則為農曆八月十五。

6.禁忌



 旅客可以攜帶電子用品，但是照相只能在允許照相的區域。

 不要隨意提及南韓的話題。

 不要帶有關美國和南韓國家圖騰的東西入境。

 和領導人雕像照相時不要擺出雕像姿勢。

 不要發表不利於領袖的評論。

 旅客可以帶食物，因為朝鮮境內的食物種類並不多。



▲來到北韓一定要注意禁忌，拍照千萬不能擺出和領導人雕像一樣的姿勢。（圖／記者曹悅華攝）



7.電壓



220V。