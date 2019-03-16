ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

不想在機場大排長龍？前一晚先線上報到

ETtoday旅遊雲

桃機自助報到櫃檯（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃機自助報到櫃檯（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／麗塔

因為國際旅遊越來越頻繁，為了避免到了機場之後，跟一大堆人擠在報到櫃台前報到，事先「線上報到」絕對可以省下不少的時間，而且你還可以選座位。

根據Smarter Travel網站，現在幾乎每家航空公司都有線上報到(Online Check-In)系統，因此，旅客不必在機場現場大排長龍，反之可以在家、辦公室或是旅館就進行報到。大部分的航空公司在登機前的24小時，就會開啟線上報到的系統。

線上報到程序很簡單，只要提供姓名和定位號碼就可以登入，通常你在這時候就可以選定座位、如果加購行李，也可以在此時付。報到完之後，就可以把登機證印出來，別忘了也要寄一份到自己的信箱去，如果你沒有列印機，也可以到機場再印。也因此，你已經先訂了座位，不需要擔心坐到不好的座位。

▲金浦機場,旅遊,自助報到,出境,交通,觀光,韓國,韓國觀光。（圖／記者謝婷婷攝）
▲機場報到（示意圖／記者謝婷婷攝）

航空公司也希望旅客先自行在線上報到，主要原因是，他們可以節省人事費用及列印成本，特別是針對那些沒有托運行李的旅客，線上報到其實非常方便。他們可以直接過安檢。

線上選位有個技巧，那就是同時開兩個視窗，一個是航空公司的選位視窗，另一個是免費的網路服務SeatGuru，他幫你分析了不同航空公司的座位舒適度，座位尺寸等，以綠、黃、紅來建議旅客挑選座位。

關鍵字： 旅遊新知

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

推薦閱讀

在飛機上一直放屁超尷尬！教家教你搭機前後怎麼吃

藝術結合新媒體　巴黎光之博物館讓旅客「走進」梵谷經典

倫敦懷舊冰店必去！新IG聖地「雲朵冰淇淋」Milk Train

埃及開羅獲選全球旅遊CP值最高城市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

澎湖水族館4月正式開幕

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

中壢人氣芋頭餅桃園開分店！

高雄老字號包子店　蛋黃肉包超多汁

「新竹深山仙境」雲海、櫻花季倒數

台東5特色飯店「住1天送1天」3/31止

比手還大！林口25元古早味粉漿蛋餅

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

成大人必吃美食！深夜還客滿

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

熱門行程

最新新聞更多

台南花園夜市煎鳥蛋有7種口味

全台21家Buffet壽星優惠懶人包

不想在機場大排長龍就先線上報到

必喝葡萄柚綠茶！嘉義超人氣飲料店

網評極高的桃園秒殺炸雞店

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

星夢郵輪「探索夢號」船身設計曝光

台中東大公園九重葛花牆盛放中

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366