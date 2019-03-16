不想在機場大排長龍？前一晚先線上報到

▲桃機自助報到櫃檯（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／麗塔

因為國際旅遊越來越頻繁，為了避免到了機場之後，跟一大堆人擠在報到櫃台前報到，事先「線上報到」絕對可以省下不少的時間，而且你還可以選座位。

根據Smarter Travel網站，現在幾乎每家航空公司都有線上報到(Online Check-In)系統，因此，旅客不必在機場現場大排長龍，反之可以在家、辦公室或是旅館就進行報到。大部分的航空公司在登機前的24小時，就會開啟線上報到的系統。

線上報到程序很簡單，只要提供姓名和定位號碼就可以登入，通常你在這時候就可以選定座位、如果加購行李，也可以在此時付。報到完之後，就可以把登機證印出來，別忘了也要寄一份到自己的信箱去，如果你沒有列印機，也可以到機場再印。也因此，你已經先訂了座位，不需要擔心坐到不好的座位。



▲機場報到（示意圖／記者謝婷婷攝）



航空公司也希望旅客先自行在線上報到，主要原因是，他們可以節省人事費用及列印成本，特別是針對那些沒有托運行李的旅客，線上報到其實非常方便。他們可以直接過安檢。

線上選位有個技巧，那就是同時開兩個視窗，一個是航空公司的選位視窗，另一個是免費的網路服務SeatGuru，他幫你分析了不同航空公司的座位舒適度，座位尺寸等，以綠、黃、紅來建議旅客挑選座位。