星戰迷衝啊！迪士尼星際大戰樂園5月底開幕　還能駕駛太空船

▲迪士尼星際大戰樂園內部。（圖／disneyparks官方網站）

文／麗塔

全球星戰迷摩拳擦掌期待已久的星際大戰樂園，確定在5／31日正式開幕，這個日期比原先還提前了一些，令大家都非常興奮！美國加州和佛州的相繼打造了兩座星際大戰主題樂園，將會讓這部1977年躍上大螢幕的經典之作，帶給影迷最大的驚喜，而且更以新的方式吸引到全球的旅客。

根據孤獨星球網站，加州「星際大戰：銀河邊緣」樂園內部總共設置了20個園區，忠實呈現了電影場景，例如大廳有如銀河帝國般的氣勢，很多設施都是具有互動性的，所以旅客並非只是走進一個場景，而是可以親身體驗電影裡面的各種設施，其中最經典的莫過於駕駛「千年鷹號」太空船模擬打鬥。

園區裡面還有許多電影中的經典角色和生物，像是絕地武士，迪士尼無非想要打造沉浸適的先進體驗，讓旅客可以體會到虛幻成為現實。

樂園趕在暑假前開幕，透漏了今夏觀光客數衝刺的決心，目前園區也設置了所謂的魔法時間（Extra Magic Hours），讓帶有手環的旅客可以享有提早一小時入園、延後兩小時離園的極致好康，不僅可以緩解過於集中的人潮，也讓影迷可以更仔細地欣賞園區的細節。

購票網站：https://disneyworld.disney.go.com/destinations/hollywood-studios/star-wars-galaxys-edge/