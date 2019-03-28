台東加碼春遊補助4月上路　知本老爺酒店再送500元消費金

▲台東知本老爺酒店。（圖／華信航空提供）

記者蔡玟君／綜合報導

春遊補助將從4月起開跑，知本老爺酒店為響應台東縣政府觀光政策，加碼推出旅遊補助優惠。從4月1日起至5月底期間，只要透過知本老爺官網或電話訂房，酒店協助申請500元春遊補助折抵房費之餘，更再加贈500元消費抵用金。

知本老爺酒店表示，從4月1日起至5月31日期間，只要透過知本老爺官網或電話訂房（第三方訂房網站／住宿券除外），酒店將協助申請500元春遊補助折抵房費，此外，針對購買指定專案「春‧初始之美」或「老爺樂遊季」，酒店再加贈500元消費抵用金，舉凡用餐、購物、SPA都可全面折抵。

▲台東知本老爺酒店客房示意圖。（圖／知本老爺酒店提供）

春遊補助從4月1日起至5月31日為止，台東縣觀光協會在此期間加碼優惠，只要於期間在台東縣內同一旅宿業連續住二晚以上，不分年齡平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品，住愈多晚補助愈多（依各業者官網公告為主）。

適用此專案的台東旅宿業者包括：鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、旅人驛站旅宿連鎖、泓泉溫泉渡假村、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、東台溫泉飯店、樂知旅店、米豆文旅、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、THE GAYA渡假酒店、禾風新棧度假飯店、翠安儂風旅、朝陽假期飯店、蘋果旅店、安達露西亞民宿、沐泉旅宿、北緯二十二度旅宿、幸福旅行.舍、仲夏綠茵民宿。