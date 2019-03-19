春遊補助4月開跑！南投縣再加碼　1人最高補助2750元

▲南投日月潭。（圖／秘密女孩Viki提供）

記者蔡玟君／綜合報導

交通部觀光局推出春季旅遊補助專案，南投縣政府19日宣布再加碼，只要平日住宿南投縣指定合作業者，每人就有機會獲得最高2750元的回饋。

▲日月潭。（圖／秘密女孩Viki提供）

南投縣政府表示，第一波回饋自4月1日起，平日（周一至周四）投宿於縣內參與本案的旅宿業者，除了交通部觀光局補助每房住宿500元外，前1000組縣府再送價值1250元的暢遊版南投好玩卡，可持一卡暢遊清境高空觀景步道、小瑞士花園等景點，以及享受日月潭纜車來回票、日月潭遊湖船一日無限搭乘等7大景點優惠。

▲日月潭纜車。（圖／取自九族文化村粉絲專頁）

第二波回饋自4月11日起，每房補助住宿500元，縣府再加碼送500元電子消費券，可以使用於縣內合作的交通、樂園、景點或觀光工廠消費折價等，限量1萬份，送完為止。如果有到入選全台經典小鎮的集集鎮住宿，還能享有第二次的補助優惠，單人就有機會獲得最高2,750元的回饋。

▲集集綠色隧道暨環鎮自行車道。（圖／體育署提供）

集集鎮表示，除了觀光局及縣府的專案補助外，在春遊補助期間凡是來集集住宿的旅客，再贈送香蕉造型的購物袋、集集火車站懷舊風景的明信片，從小鎮寄出明信片的話，郵資免費。金都餐廳董事長林素貞表示，來餐廳消費滿3000元就送1包筊白筍丸子，滿6000元就送2包。

此外，縣府連同悠遊卡公司共同推出超值優惠的「南投好玩卡」Day Pass，集結經典旅遊票券，旅客僅需出示卡片即可換票入場，更可當作一般悠遊卡使用，兼具實用與收藏雙重價值。「南投好玩卡-暢遊版」售價為749元，若搭配使用春遊補助500元的消費抵用券，僅需249元，或搶先參加第一波補助前一千組也可免費獲得。民眾可於南投客運的台中干城站、高鐵台中站、埔里轉運站與日月潭水社遊客中心等地現場購買。

針對海外旅客的「紀念經典版」，則可持卡前往青青草原、高空觀景步道、小瑞士花園等清境必遊景點，並可在日月潭搭乘纜車來回各一趟、遊湖船一日無限暢遊及租借自行車，以陸海空三種角度，欣賞日月潭美不勝收的景致。海外旅客可先行於南投好好玩網站線上購買後，於桃園機場第一航廈與第二航廈的入境大廳雄獅旅遊取卡；也可在桃園機場第一航廈與第二航廈入境大廳雄獅旅遊櫃台現場購買。