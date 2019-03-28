ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

連假來這！2019桃園彩芋季4/4登場　免費走進6萬彩色海芋田中

ETtoday旅遊雲

▲▼桃園彩色海芋季。（圖／翻攝自桃園彩色海芋季臉書專頁）

▲桃園彩色海芋季。（圖／翻攝自桃園彩色海芋季臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

想看海芋可不只有陽明山。一年一度的「桃園彩色海芋季」將於4月4日登場，為期18天的賞花盛會，邀請旅客走進6萬彩色海芋田中，讓旅客在連假期間，又多了一處走春踏青去處。

今年桃園彩色海芋季活動以「芋見愛情海 」為題，規劃「芋見愛情海」及「敲響幸福鐘」2大展區，結合海洋意象，打造更夢幻、更華麗、更浪漫的戀人勝地。此次活動園區內共種植逾6萬株彩色海芋以及2萬株的百合，花區總面積多達5公頃，僅彩芋田面積即佔了3公頃。桃園市政府農業局表示，今年除了加強排水之外，在事前整地也下足了功夫，期望於桃園彩芋季各色彩芋陸續盛開期間，全國各地民眾搭高鐵、乘機捷來桃園欣賞現場鮮豔盛開的各色彩芋花卉。

▲桃園彩色海芋季今年參觀遊客人數較去年幾乎倍增。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園彩色海芋季4/4登場。（圖／桃園市政府提供）

除了賞花之餘，今年主辦單位也規劃一系列深度的農事體驗活動，以美食手作、在地出產、感受農莊為出發點，透過農事體驗，讓民眾能直接走進食材的原產地，用雙手親自感受，從原物料的製程到佳餚端上桌的過程，體驗農村與食物與人之間的關係。

▲桃園彩色海芋季。（圖／桃園市政府提供）

▲彩色海芋去年吸引百萬人次前往。（圖／桃園市政府提供）

2019年桃園彩色海芋季將從4月4日起至21日為止，在不同指定日期更規劃如製作浪漫海洋風造型蠟燭、海洋風盆栽、海洋瓶等DIY體驗，同時還規劃花漾仙子大遊行、婚紗浪漫走秀等多元化活動，民眾可要把握機會。

地址：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口
時間：早上9點至下午17點
活動官網：http://www.2019callalily.com.tw/?lang=cn

關鍵字： 桃園旅遊 桃園彩芋季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

親子必玩！駁二全台最大木育森林

訂機票省錢小撇步週日買、週五飛

日本三井「LaLaport」進駐台中

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

桃園浮誇蛤蠣麵有一斤蛤蠣百元有找

一周只賣兩天！嘉義人氣日式麵包店

《必比登推介》懷舊台菜「女娘的店」

阿城鵝肉登必比登　煙燻鵝腿超Q彈

全台最美日式老屋咖啡廳新開幕

熱門行程

最新新聞更多

行人闖平交道遭莒光撞斃！西正線封鎖影..

台灣首位地景雕塑藝術家創作展

連假來這！2019桃園彩芋季4/4登..

衝撞火車「成屍塊」！路人闖平交道遭莒..

酷航6/1起高雄-新加坡、大阪天天飛

1千份綠博米致贈開幕日入園遊客

基隆童話藝術節　童樂等你來

蒙古紅火鍋撤出東區　將搬到三峽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366