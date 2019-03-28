連假來這！2019桃園彩芋季4/4登場　免費走進6萬彩色海芋田中

▲桃園彩色海芋季。（圖／翻攝自桃園彩色海芋季臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

想看海芋可不只有陽明山。一年一度的「桃園彩色海芋季」將於4月4日登場，為期18天的賞花盛會，邀請旅客走進6萬彩色海芋田中，讓旅客在連假期間，又多了一處走春踏青去處。

今年桃園彩色海芋季活動以「芋見愛情海 」為題，規劃「芋見愛情海」及「敲響幸福鐘」2大展區，結合海洋意象，打造更夢幻、更華麗、更浪漫的戀人勝地。此次活動園區內共種植逾6萬株彩色海芋以及2萬株的百合，花區總面積多達5公頃，僅彩芋田面積即佔了3公頃。桃園市政府農業局表示，今年除了加強排水之外，在事前整地也下足了功夫，期望於桃園彩芋季各色彩芋陸續盛開期間，全國各地民眾搭高鐵、乘機捷來桃園欣賞現場鮮豔盛開的各色彩芋花卉。

▲桃園彩色海芋季4/4登場。（圖／桃園市政府提供）

除了賞花之餘，今年主辦單位也規劃一系列深度的農事體驗活動，以美食手作、在地出產、感受農莊為出發點，透過農事體驗，讓民眾能直接走進食材的原產地，用雙手親自感受，從原物料的製程到佳餚端上桌的過程，體驗農村與食物與人之間的關係。

▲彩色海芋去年吸引百萬人次前往。（圖／桃園市政府提供）

2019年桃園彩色海芋季將從4月4日起至21日為止，在不同指定日期更規劃如製作浪漫海洋風造型蠟燭、海洋風盆栽、海洋瓶等DIY體驗，同時還規劃花漾仙子大遊行、婚紗浪漫走秀等多元化活動，民眾可要把握機會。

地址：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

時間：早上9點至下午17點

活動官網：http://www.2019callalily.com.tw/?lang=cn