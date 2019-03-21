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台東春遊優惠再加碼！入住全台最美飯店　來回搭台鐵免費

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日暉度假村 。（圖／翻攝自日暉官網）

▲池上日暉國際度假村 。（圖／翻攝自日暉官網）

記者蔡玟君／綜合報導

交通部觀光局從4月起推出國內春季旅遊每人可享500元補助方案，台東縣觀光協會21日宣布再加碼，只要在春遊期間內指定飯店續住一晚，不分年齡每晚都再加碼補助500元。被票選為「台灣最美飯店」的池上日輝國際渡假村更推出專案，搭配指定專案來回台鐵票免費。

台東GAYA HOTEL潮酒店（圖／GAYA HOTEL提供）

▲台東GAYA HOTEL潮酒店。（圖／GAYA HOTEL提供）

春遊補助從4月1日起至5月31日為止，台東縣觀光協會在此期間加碼優惠，只要於期間在台東縣內同一旅宿業連續住二晚以上，不分年齡平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品，住愈多晚補助愈多（依各業者官網公告為主）。

▲▼台東娜路彎大酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台東娜路彎大酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

適用此專案的台東旅宿業者包括：鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、凱旋星光酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、旅人驛站旅宿連鎖、泓泉溫泉渡假村、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、東台溫泉飯店、樂知旅店、米豆文旅、台東桂田喜來登酒店、知本金聯世紀酒店、THE GAYA渡假酒店、禾風新棧度假飯店、翠安儂風旅、朝陽假期飯店、蘋果旅店、安達露西亞民宿、沐泉旅宿、北緯二十二度旅宿、幸福旅行.舍、仲夏綠茵民宿。

日暉10週年（圖／日暉國際度假村提供）

▲池上日暉國際度假村 。（圖／翻攝自日暉官網）

此外，池上日暉國際渡假村則推出「台鐵假期」3天2夜專案，補助房客來回火車票全額費用；地景澤行館推出平日三天二夜4740起專案；綠島樂達統祥飯店續住第二晚雙人房，加碼贈送半潛艇乘遊卷2張，價值600元；戀戀火燒島民宿續住第二晚加碼送免費搭乘玻璃船一位。

 

關鍵字： 春遊補助 優惠快訊 台東旅遊 星級飯店

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