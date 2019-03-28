北市加碼春遊補助4/1開跑　住宿每晚再折500元、坐高鐵享7折

▲北市加碼春遊補助方案出爐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

台北市加碼春遊補助4月1日起跑，補助總額高達2400萬元，凡入住台北市合法旅館及民宿，每晚最多補助新台幣500元，預計6月30日結束，台北市政府觀光傳播局呼籲出遊者把握時機。

根據交通部觀光局統計，今年1月份擴大暖冬專案共約有4萬民眾選擇住宿臺北，以國旅平均消費金額1471元計算，總計為台北帶入5884萬元觀光財。由於實質補貼帶動旅遊風潮，北市府宣布4月起運用中央補助款趁勝追擊推出「春遊補助專案」，凡入住台北市合法旅館、民宿，每人最多補助500元；若1家3口出遊4天3夜，則可分別由不同家庭成員申請補助，補助金額高達1500元。

▲北市雙層觀光巴士。（圖／記者季相儒攝）

▲高鐵。（圖／記者賴文萱攝）

而為促進旅館業者與其他觀光產業異業結盟，現場更請到台灣高鐵公司、雙層觀光巴士業者站台，入住旅客可以用7折優惠價格購買雙層觀光巴士票券；高鐵在4月至6月則推出春遊高鐵限時優惠享車票7折，目前台北已有41家高鐵特約旅館，未來仍將持續拓點，讓國旅更輕鬆便捷。

想要申請的民眾可先上網（https://springtour.app/event/springtour.php）查詢參與春遊補助業者名單，部分旅宿業者也可能會推出額外優惠服務，如雅莊旅館即提供入住及退房後有提供定點免費接送服務。旅客需注意的是，春遊補助優惠限定週日至週四適用，補助沒有年齡限制，每房每晚可使用一位入住旅客的身分證字號申請補助，每房每晚最高補助金額為500元，入住時必須出示有效身分證件。