又一家知名餐廳退出北市東區　蒙古紅火鍋將搬到三峽北大特區



▲蒙古紅要搬離台北市東區到新北市三峽。（圖／蒙古紅- 全台灣最道地的蒙古火鍋臉書）



記者黃士原／台北報導

又有一家餐廳要退出台北市東區商圈了！知名的蒙古紅蒙古火鍋吃到飽餐廳也因為房租居高不下、東區人潮衰退而撐不下去，決定搬到三峽北大特區，以後老顧客想吃得大老遠的跑到三峽了。

蒙古紅老闆娘表示，這幾年來東區人潮愈來愈來差，居高不下的店租讓許多餐廳也都撐不下去，原本她在兩年前就打算要搬家，但顧及到一些老客人，於是苦撐著，但近期也覺得撐不住才決定搬家。為何是選在三峽北大特區呢？老闆娘說因為有朋友在那裡做生意，算是有地緣關係。





▲蒙古紅蒙古火鍋三峽新門市。（圖／取自蒙古紅- 全台灣最道地的蒙古火鍋）

由於三峽北大特區的客層結構跟台北市東區完全不同，因此蒙古紅火鍋營業方式與價格上都會進行調整，不再是全部吃到飽的型態，會有單點與各種價格的套餐，讓不同客層的朋友都能接受的價格。





▲蒙古火鍋白湯有別於一般的涮涮鍋，用龍眼、枸杞、黨蔘、紅棗數十種的中藥，再和雞骨、雞爪所熬製而成。

蒙古紅在臉書上介紹蒙古火鍋，它的白湯有別於一般的涮涮鍋，用龍眼、枸杞、黨蔘、紅棗數十種的中藥，再和雞骨、雞爪所熬製而成。而要吃出好湯頭，店家建議先要放自己愛吃蔬菜，蔬菜會吸取濃濃的湯汁，當青菜的滿足感結束之後，在未加湯的情形下可以來一包王子麵，之後再加湯來吃會破壞湯頭的海鮮。



蒙古紅新店址

地址：新北市三峽區學成路341號