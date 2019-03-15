慶生到鉄火牛排吃大餐　當日壽星2人同行1人免費



▲牛排480元起！樂軒打造平價牛排館「鉄火牛排」，上圖為澳洲和牛橫膈膜。(圖／記者黃士原攝)



旅遊中心／綜合報導

以頂級和牛燒肉打響名號的的「樂軒」取經風靡日本及紐約的立食牛排，鎖定上班族與年輕族群，在台北市東區打造出新品牌「鉄火牛排TEKKA STEAK」，近日針對壽星也推出相關優惠，當日壽星2人同行1人免費，當月壽星4人同行1人免費。

鉄火牛排取經自日本及紐約火紅的連鎖立食牛排餐廳，設置「立食區」，讓客人在台北即可體驗日本立食牛排的最潮吃法，考量台灣消費者用餐習慣，除「立食區」之外，餐廳仍保有配置高腳椅座位的「吧檯區」，立食區客人則是特別享有9折優惠。





▲除了排餐主食之外，還有附餐湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、季節甜品、飲料等，而且可無限加點，對大胃口的男性消費者真的是一大福音。(圖／記者黃士原攝)

鉄火牛排的菜單簡單，總數只有10種可選，最便宜的是280元的雞腿排餐，而牛排主餐480元起，最貴的200克的日本A4和牛紐約客1680元，其他大多數的牛排餐都在1000元內。如果不吃牛排的話，除了雞腿排之外，還有伊比利豬排，200克480元、300克重580元。另外，鐵火牛排首創麻辣牛排，每款牛排皆可免費升級麻辣口味，同時也為健身者量身特製高蛋白質的「大肌肌套餐」，680元，將精瘦無油脂的菲力牛排與去皮雞腿排雙拼，為運動後補充滿滿蛋白質。



鉄火牛排Tekka Steak

地址：台北市敦化南路一段187巷70號

電話：02-8773-1177

座位：吧檯區24席、立食區8桌（16人）