台北沒有名字牛排店！藏身五分埔　全自助式還要先排隊

點評：已經記下來了!

▲無名牛排的板腱牛，吸引許多饕客上門。

旅遊中心／綜合報導 圖／葉癮評饗提供，請勿任意翻攝以免侵權

各地都有屬於自己的隱藏版美食，台北松山有一間牛排館，鄰近松山車站和五分埔商圈，最大的特色就在於它既沒有招牌有沒有名字，要跟朋友約在這間還真有點有趣呢。

▲從外表幾乎看不出來沒招牌的那間是牛排館。

這間「無名牛排館」經歷搬遷後重新開張，完全沒有招牌，但到用餐時間人潮依然排到店外，店裡除了簡單桌椅擺設外，沒有太多裝潢，還有設「立食區」，想站著吃不想排隊的朋友可以優先使用。

▲店內沒有多餘裝潢。

除了沒招拍之外，來這裡用餐除了烹煮跟洗碗之外，幾乎是全自助式，從點餐、取餐、到回收都是自己來。點餐也是自己到前面黑板寫下餐點，並記下點餐號碼。飲料有可樂、雪碧、礦泉水外，和御茶園的寶特瓶，飲料一人一份，不可續拿。而自助區包含了兩種湯品，還有牛排醬、蒜片跟泡菜。依然全自助式。

▲用餐規則和順序。

▲貼在牆上的菜單。

餐點部分網友則推薦了8盎司的板腱牛，富含油花而肉質軟嫩，肉汁充沛只有少許嫩筋，不會太難咬。也可以考慮12盎司的肩胛牛，肉質緊實但較有嚼勁，灑上些許鹽和蒜片就非常夠味。

▲板腱牛。

不吃牛的朋友也可以點嫩鴨胸，吃起來嫩中帶有嚼勁，其實鴨肉是很容易老的肉，但這天吃到最後一口都沒絲毫乾澀，若是點巴薩米可醋鴨胸，則多了醋來去掉油膩感，會比單獨吃鴨胸好吃。

▲巴薩米可醋鴨胸。

『南港無名牛排』鄰近五分埔，不論從松山站或後山埤站距離都不算太遠，想想吃的朋友可以趕快記下來。

南港無名牛排

營業時間：12:00–23:59(16:00~18:00準備中)

地址：台北市南港區中坡北路76巷2號