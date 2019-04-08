牛肉一口咬下會噴汁！板橋碳烤牛排店　湯品、飲料還可無限續

點評：我真的超喜歡吃碳烤牛排，已經在流口水了～

文／華少甫

圖／華文圖影工作室

位於板橋的鐵牛原味碳烤牛排，開店5年多，是板橋當地唯一一間碳烤牛排專賣店，一年多前我因為工作緣故跟這家店解下不解之緣，再度來到這拍攝，看到店裡的人員不僅熱情不變，連湯品跟飲料都變成無限續加，CP值變得更加高了！

店裡過去套餐有附一顆爆漿餐包、一碗玉米濃湯以及一罐飲料，現在則是改為兩款湯品無限續加、飲料也喝到飽的超大器模式，店長跟我說，他們之所以叫作鐵牛，是希望對食材品質的堅持有著鋼鐵般的意志，「我們的牛肉都是美國Choice等級的牛肉，對顧客的服務也希望像是農村裡的牛一樣，一步一步地慢慢耕耘。」

店長跟我說起烤肉的秘訣，「我們在烤的時候會撒我們自己研磨的黑胡椒粒，它是印度產的，磨過之後更有香氣，就算沒有烤也能聞到喔！」而肉汁跟黑胡椒的味道也融合得很完美，不是單純的肉排，同時帶有甜味，且排餐都會搭配花椰菜、地瓜、杏鮑菇、玉米筍等配料，更添飽足跟滿足感。

經典炭烤牛排 499元

兩塊各8oz的炭烤牛排，只賣499元，CP值非常高，因為部位是板腱，中間有一條粗筋，是它的一大特色，受熱膠化後，口感Q彈多汁，不僅膠質豐富，肉質也很鮮嫩多汁。

藍絲帶翼板牛排 539元

12oz的翼板牛，有著勻稱的大理石油花，且呈輻射狀分布，肉質鮮嫩又不油膩，仔細觀察的話，中間還穿插著細小筋路，吃起來鮮嫩彈牙，是饕客眼中的完美極品。

傑克羅絲牛排 399元

同樣是12oz，因為是取自肩胛及肋眼的中間部位，口感Q彈帶有油花，經過高溫炭烤後，上桌時可以聞到奶香四溢，店長私心建議吃五分熟，口感會更加香酥。

鐵牛大三寶 599元

一直以來，鐵牛大三寶一直都是這家店的招牌餐點，這款排餐裡面，有多汁的板腱牛排、酥嫩雞排以及香烤豬排，真正可以滿足所有想要大口吃肉的客人。

美式煙燻豬腳 459元

選用台灣豬，用純炭火烘烤的方式，燒烤出豬皮特有的美味膠質，搭配香嫩多汁的豬腳肉，就是店裡道地的美式煙燻豬腳。

蜂蜜櫻桃鴨 359元

使用產於台灣花東一帶的櫻桃鴨，鴨皮彈牙蘇香，鴨肉軟嫩，加上油香的光澤，讓人看得食指大動。

鐵牛轟炸拼盤 339元

除了上述排餐之外，店裡也有許多款好吃的炸物，這款鐵牛轟炸拼盤，裡面有脆薯、魚米花、塔口海麻糬、洋蔥圈等4種炸物，可搭配番茄醬跟泰式醬兩種醬料，魚米花跟塔口海麻糬也可搭配店家的芥末椒鹽喔！

鐵牛碳烤牛排

地址： 新北市板橋區民族路87號

電話： 02－89518070

營業時間：11：30～14：00、17：30～22：00