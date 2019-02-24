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峇里島烏布超高CP民宿　室外桃源還有15公尺私人泳池

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

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▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

文／華少甫
圖／華文圖影工作室

印尼的峇里島，被許多人視為是一個海島型的渡假勝地，這裡不僅四季如夏，天氣總是炎熱，連帶人也十分熱情，去年年底，我來到烏布嘗試不同型態的旅行，住進了吉兒的峇里島民宿，美其名是幫忙她看家，其實也體驗了許多這裡的美好之處。

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

這篇我只單純介紹民宿，因為烏布能看、能玩的東西，各種伴手禮攻略、烏布市集殺價必買品、烏布美食介紹等，網路上其實真的已經不少，寫這篇是單純希望能夠讓看這篇的你，體驗到一個，不一樣的峇里島風情。吉兒是台灣人，我因為朋友的關係，輾轉來到這裡，認識了這位嫁給澳洲老公、長年定居在烏布，這位熱情又善良的姊姊，雖然到現在我倆仍未真正見過面，但透過網路文字的交流，我完全可以感受到這家人的善良跟好客。

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

吉兒說，很多人來峇里島住的都是五星級飯店或民宿，她希望提供給來峇里島的旅人們一個不同的住宿選擇。才會在五星飯店與民宿林立的烏布東南邊，與先生小羅一起搭建出屬於兩人的「Rumah Seniman」（意指藝術家的房子）。Rumah Seniman位在烏布東南區，清幽的田間，遠離市區觀光塵囂，同時便利到達烏布各地景點，環繞在四周的是無邊的綠色田園，距離主要觀光景點象神廟（Goa Gajah）、烏布市場（Ubud Market）、烏布皇宮（Ubud Palace）、猴林路（Monkey Forest Road）、馬斯（Mas）木製家具街等地，也僅5-10分鐘車程。

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

這棟建築物最特別的地方，是它從建築結構到環境設計，全都是經過縝密規劃的「綠建築」，建築設計以傳統峇里島發呆亭（稱為bale）概念出發，結合被動式日照、雙層屋頂天然空調、污水再利用（過濾後進入池塘、花園、菜園）等綠建築元素，在在都顯示出對於大自然的尊重與愛護。說到尊重與愛護，不得不提一下，他們家熱情的狗Misty，來到這裡的旅客們可別因為牠狂放的吠聲給嚇到了（笑），吉兒跟我解釋，Misty因為以前是流浪狗的關係，對於剛認識的陌生人，往往會有較重的戒心，但如果客人懂得尊重這個家，尊重這片土地，好好地靜下心來跟牠相處，不難發現，就算你跟牠沒有太多的互動，牠也會對你釋出你想像不到的尊重跟善意。

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

我個人最喜愛Rumah Seniman的地方，應該是「不用穿鞋」這件事，Rumah Seniman因為每天都有管家打掃跟清潔，所以就算赤腳走路，也根本不需擔心蚊蟲，反而能完整享受赤著腳，跟大自然以及這片土地的接觸。（這也是我在別的地方不可能體驗到的寶貴經驗）交通方面，這裡雖然處於烏布較為偏遠的地區（離市區約十幾分鐘車程），但烏布都可以租摩托車，網路上我看過有人說當地警察會看你不是當地面孔而刁難（此時就是有錢能使鬼推磨），但我這趟因為對路況不熟，也就沒有選擇騎車，幾乎全程都是讓吉兒村莊的司機幫忙接送，也非常感謝他們。（但包括摩托車租借、接送機、包車等服務都需額外付費。）

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

餐食方面，田園居有含早餐，且鍋碗瓢盆至於瓦斯爐、微波爐，也都可供借用，房間十分寬敞，浴室乾溼分離之外，最棒的還是那片私人泳池，我好幾天都試著早上起床，吃著前一晚在超市買的麥片配牛奶、果醬配吐司，面對陽光跟一片綠油油的草皮，看著眼前的水池跟遠處的綠景，好不愜意。

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

午後，衣服一脫，縱身一躍，跳進專屬的私人泳池，一邊享受著徜徉在泳池內，跟自己對話的私人時間，游累了也能躺在泳圈或在池邊睡個日光午覺，暖風搭配煦陽，真的可以一覺到傍晚。晚間，也是我最喜歡這個空間的時間，吉兒的家儘管房間有隔牆，但仍為開放式設計，無隔音效果，夜晚有各式各樣的大自然聲響，蟲鳴、蟬響、鳥啼、青蛙叫聲等、搭配小溪潺潺滑過、風掃過田野的聲音，此起彼落，不絕於耳，我很難用文字形容那樣的感動，有些人可能怕聲響會睡不好。

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

但當你真的靜下心來時，你會愛上這個房子的一草一木。且更重要的是，你真的知道，很多人一輩子都不會有這樣的住宿體驗。

▲▼印尼峇里島民宿Rumah Seniman。（圖／華少甫 提供）

這樣的一天，也許看似耍廢XD，但來到峇里島的人，追求的不就是一個放鬆、放空、愜意的快活人生嗎？整體來說，如果你想要嘗試、或是你本來就喜歡鄉村生活的人，如果剛好來到烏布，真的非常建議來住住看這間民宿。

Rumah Seniman
地址：F76M+V5 Juga, MAS, Gianyar, 峇里省印尼
連絡電話：+62 858-5712-5679
房費含早餐：每房每晚美金$80
（民宿包含兩間queen seize雙人房（中間可打通做為家庭房）、淋浴間、獨立完備廚房、起居空間、15米長共用泳池。）

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關鍵字： Rumah Seniman 印尼旅遊 峇里島旅遊 東南亞旅遊 華少甫

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