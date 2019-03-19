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起司瀑布超邪惡！從韓國紅來台灣的「幽浮鍋」、迷宮拼盤

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：好想吃啊><
ETtoday餓勢力

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

文／華少甫
圖／華文圖影工作室

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）
 
▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）
 
位於台南的哈摩尼韓食堂，先在高雄走紅，之後來到台南設點。開店2年多，因為食材醬料都是從韓國進口，正宗美味受到許多韓國客人喜愛。店家的老闆是一位韓國華僑，因為從小被奶奶帶大，所以才取這個店名（韓文的할머니讀音近似於哈摩尼），他說：「我希望把韓國傳統口味引進台灣，搭配我們的新潮裝潢，讓台灣人能吃到好吃正宗的韓式料理。」

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

一走進店裡，我就被兩款滿有民俗特色的面具給吸引，老闆跟我說，這種面具叫「河回面具」，是韓國的民俗劇，一共有11種樣式，分別代表11個角色，只要是韓國人都一定會知道，「當初想放這個，是因為我想讓店裡有更多韓國元素，才會這樣設計。」

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

店家的小菜共有5種，包括泡菜、柚子醃蘿蔔、辣拌豆芽、海帶芽菜、嫩豆腐等，皆可無限續加。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲銅板烤肉

韓式餐廳的必備基本款，可選豬肉（280元）或牛肉（320元）。搭配高麗菜、大白菜、金針菇、豆腐、空心菜等多種類蔬菜，客人自己煮，可以搭配豆瓣醬跟烤肉醬一起食用。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲海鮮火鍋　420元

內容物豐富，包括從越南來的左渡花蟹共2隻，小白蝦、蛤蠣、豆腐、小花枝、時蔬等，老闆也跟我解釋為什麼用左渡花蟹的原因，「這款蟹的蟹膏很多，味道比較重，很多喜歡吃蟹的人都蠻喜歡。」

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲迷宮拼盤　669元

除了有辣炒豬肉之外，韓國的炸雞現在流行混搭風，店家特別添加辣年糕，傳統紅醬炸雞用番茄辣椒煮的醬汁，吃起來甜甜的，同時有辣度跟酸味；黑醬炸雞是用醬油製作而成，帶有鹹甜跟油香；起司炸雞是用四種起司調配的醬，淋在炸雞上面；海苔冬粉捲類似吃麻辣鍋配油條，可以更多吸附辣年糕的醬汁；地瓜起司球是用蒸好的地瓜打成泥，外皮再上一層起司，更添豐富口感。

如果再加價99元，便可添加起司瀑布。店家表示，這款起司瀑布是用紐西蘭的莫紮瑞拉起司，吃起來比美國的油脂更為豐富。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲海鮮豆腐鍋　240元

海鮮料非常豐富，包括半隻花蟹、3隻活凍蝦、蛤犡等，以熟成5天的特殊辣醬作湯底，加上嫩豆腐，冬天來一碗超暖胃，特製海鮮高湯，也讓人想一口接著一口。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲石鍋拌飯　200元

用豬肉、泡菜、涼拌龍鬚菜、豆芽、生菜葉、韓國進口的海苔粉製作而成，老闆說，他們的鍋是用鐵鍋而不是石鍋，「鐵鍋的鍋粑會比石鍋來的更加紮實，我們的醬也都是從韓國進口，很多客人都是韓國人，我們是比較偏正統的韓國料理口味。」如果覺得味道不夠，也可以搭配拌飯醬一起食用。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲海鮮煎餅　200元

煎餅內的海鮮料同樣豐富，包括新鮮小卷，蝦仁，蚵仔，店家的煎餅也是用韓國進口的煎餅粉製作而成，發酵一天半後才煎，可以搭配柚子醬油一起吃，「我們煎的時候會用少油、半烤式的煎法，吃起來外皮很脆，但煎餅內部則是濕軟口感。」

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲幽浮鍋　598元

從韓國引進的幽浮鍋，但與韓國稍有不同，老闆解釋，韓國的鍋物周遭放的是薯條跟薯餅，兩邊則是春川雞，中間有熱狗、火腿、年糕、冬粉、韓國拉麵、泡菜、豬肉、切達起司、特色辣醬等，像是一款多種食材組合而成的部隊鍋；哈摩尼則把它改良成中間可以火鍋二選一，周圍有醬燒豬肉、春川雞肉、莫紮瑞拉起司、起司烘蛋等，口味更加濃郁多元。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲馬排湯

馬排湯其實跟馬肉沒有關係，而是「馬鈴薯排骨燉湯」簡稱「馬排湯」，這款湯選用豬的龍骨（即脊椎處，較為靠近脖子的幾節）肉汁多且口感較嫩，配合馬鈴薯、山茼蒿、金針菇、冬粉，再撒上從韓國空運來台的野芝麻粉，營養價值非常高且味道濃郁，非常適合冬天時來一碗。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲涼麵

哈摩尼的涼麵有三種選擇，麵體都是蕎麥麵，搭配黃瓜、蘋果絲跟半個水煮蛋，但製作時的湯汁選擇不同，如水涼麵（180元）製作時是用韓國的水泡菜湯汁加上韓國辣醬拌製而成，泡菜涼麵（200元）是用泡菜湯汁加上韓國辣醬一起製作，另外一種則是單純的拌涼麵（180元），三款都可搭配黃芥末醬食用。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲起司蛋捲　220元

非常浮誇且會牽絲的一款蛋捲，入口時，可以感受到很純粹的蛋跟香濃的起司，因為蛋液夠細，所以口感非常細緻，老闆強調，他們的起司是用莫紮瑞拉起司跟切達起司作出的獨特比例調配而成，因此才這麼會牽絲。

▲▼哈摩尼韓食堂。（圖／華少甫提供）

▲彩虹春雞　439元

把春川雞跟炒泡麵融合唯一的‘彩虹春雞，除了雞肉之外，還有滿滿的年糕、馬鈴薯泥、韓國炒泡麵，搭配一旁的切達起司跟莫紮瑞拉起司，味道濃郁，如果覺得不過癮，還可以加80元加點炒飯，保證吃得飽飽飽！

哈摩尼韓食堂

地址：台南市中西區西門路一段703巷7號
電話：06–2213338
營業時間：11：30～14：30，17：30～22：00（周二公休）

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不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
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