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爆量蛤蜊加上滿滿菜盤！台北超狂小火鍋　還有手搖杯能喝

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：下次來去吃一下~
ETtoday餓勢力

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

文／華少甫
圖／華文圖影工作室

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

從補教業轉戰餐飲火鍋店的丰明殿，去年底在捷運芝山站旁默默開了第二間品牌「丰明小鍋」，用超親民的價格，走出與市場不同的定位，我第一次去時，還以為是間跟三媽臭臭鍋差不多等級的個人鍋，「阿不就是這種一百多塊的鍋嗎？」但當踏進店裡的剎那，看著合共10種鍋底的菜單，每種鍋底都至少有18種配料（更狂的是還有好喝手搖飲），我才知道自己錯大了XD。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

「一小鍋，一世界，丰盛而美好。」丰明小鍋強調自己是小鍋界的霸主，看似狂妄，但某種程度而言，的確有它的道理在，店裡的裝潢非常用心，一整片的撩妹金句牆，巧妙地運用各種諧音。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

「蟹老闆，你總是對我那麼溫肉～你最棒」、「太南了！要如何瓜分你的愛？」、「青愛的！你江江好就是我的菜」、「你真的很蝦！子有我，會陪在你身邊」，打卡牆的用意不言而喻，希望能吸引更多的年輕族群上門用餐。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

湯底有9種選擇，除了原味的經典秘湯外，還有胡椒舒暢、藥膳補補、麻辣爽爽、韓式辣的泡菜、南瓜起司、鮮活番茄、濃醇牛乳起司、東北媽咪酸白菜；此外，還有可搭配6種鮮美湯底的素食鍋，合共10種鍋物，且所有湯頭基底都是使用冬蟲夏草子實體及多種中藥材入湯底，加上蔬果慢火燉煮而成，清爽之餘還能兼顧健康。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

菜盤裡面的基本款有金針菇、蝦、豆皮、油豆腐、凍豆腐、起司球、蟹肉棒、甜不辣、豬血糕、星星魚板、豆皮、魚餃、蛋餃、青江菜、高麗菜等，搭配各個鍋底不同的鍋料，種類多達超過18種，非常豐富。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

醬料也非常用心，店家無限供應3種主打醬料，包括用白芝麻跟上等沙茶及獨家秘方融合而成的沙茶超拌醬；純釀醬油搭配冰糖黃金比例的原味秘製醬油；以及用丰明殿的殿娘娘秘研醬油為基底，搭配芝麻蔥辣的濃濃香氣，滿足了各個饕客的族群。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

店裡的廁所裝潢其實也非常值得一提，跟丰明殿一樣，有不同的卡通壁紙（我還記得我第一次進到丰明殿信義店的男廁時，看到牆上貼滿Marvel漫畫，當時還驚叫出聲XD），丰明小鍋的廁所壁紙也沒讓我失望（But who cares你失不失望XD），男廁是海底總動員，女廁壁紙則是Hello Kitty。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

丰明小鍋的鍋物都附贈白飯與鍋內冬粉，內用每人低消為130元，加29元可加肉（但肉鍋加肉限同品項），可加點副餐，價格也頗親民，台梗9號米白飯跟冬粉都是加價15元，王子麵跟烏龍麵則是加價20元。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

我自己最愛的鍋底是濃醇牛乳起司，選用100%紐西蘭牧場牛乳，起司則是使用德國的起司，老闆娘秉持著凡事親力親為的態度，試驗了非常多款口味，最後才選出這種搭配。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

丰明蝦爆爆鍋

可以搭配經典秘湯、南瓜起司、鮮活番茄、醇生乳起司、東北酸白菜、胡椒舒暢、藥膳補補、麻辣爽爽、韓式辣泡菜等鍋底，價格在195元～230元不等，且這樣的價格，除了一般的菜盤外，還有6隻超大隻的南美白蝦。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

丰明蛤犡爆爆鍋

價格在180元~215元不等，同樣可以搭配經典秘湯、南瓜起司、鮮活番茄、醇生乳起司、東北酸白菜、胡椒舒暢、藥膳補補、麻辣爽爽、韓式辣泡菜等多種鍋底，但把6隻南美白蝦換成15個台灣活蛤犡，老闆娘強調：「台灣活蛤蠣的新鮮度跟好吃度都比泰國、大陸的口感來的更好，真的有吃過就會知道！」

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

蛤犡山海爆爆鍋

每天限量販售的蛤犡山海爆爆鍋，只要259元，卻有超過30顆蛤犡在裡面，竟然卻只賣259元，真的打破我的眼鏡，完全是店中隱藏版最高CP值的餐點。

▲芝山站丰明小鍋。（圖／華少的吃貨地圖提供）

除了火鍋之外，店裡還有包裝超精美的飲品，完全有手搖杯的水準（好多杯甚至超過），價格也都落在40～50元之間，我一連試了果粒鳳梨冰茶、鳳梨百香多多、好冬瓜檸檬、嗡嗡蜂蜜檸檬等，非常推薦給來這裡吃鍋的客人。

丰明小鍋

電話：02-2833-2788
地址：台北市士林區國路42號1樓
營業時間：試營運時間
周日～周四11:30~22:00，最後收客時間21:00
周五、周六　11:30~23:30，最後收客時間10:30

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