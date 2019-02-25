80多種溫泉泡到爽！　福建溫泉度假村泡湯還能遊湖

文／華少甫

圖／華文圖影工作室

去年年底去了一趟馬祖，體驗小三通的方便性，坐船來到中國福州的福州貴安溫泉旅遊度假村，出發之前其實不抱太大期待，認為這裡就只是個普通的溫泉區渡假村，「了不起就是佔地面積更大一些吧！」我心裡這樣想著，直到真的踏進園區，才發現中國旅遊產業的發達。

貴安溫泉位於連江縣潘渡鄉貴安村境內，這裡是福建省的溫泉之鄉，也是全國聞名的地熱集中區之一。

貴安村擁有大面積的天然溫泉，日合理開採量7000噸，水溫63℃～92℃，其中富含數十種對人體有益的礦元素，早在西元1057年時就已被開發利用。

除了溫泉，這裡還因為地處敖江畔，山水交織，造就了山、溪、湖、泉、灘等多種自然景觀，加之森林覆蓋率近80%，可說是旅遊的熱門景點。

福州貴安溫泉旅遊度假村按國家AAAA旅遊景區標準興建，融合了商務、休閒度假、娛樂爲一體的花園式溫泉養生聖地。這裡的溫泉富含鉀、鈣、鎂、氟、二氧化矽、氡等十多種有益人體健康的礦質元素，各個溫泉池水都是直接取自泉眼的原脈溫泉，並且採用降溫方式（非稀釋），完整感受原脈溫泉，而且與山、溪相鄰，水木清華，碧翠嫣然，寧靜悠遠，猶如人間仙境。

度假村建有各式客房165間、各種規格的會議廳、溫泉別墅、浪漫的木制湯屋，更有各具特色的溫泉泡池80多個、花浴組合泉、藥浴組合泉、情侶泉、兒童泡泡泉、溶洞泉、四季泉、魚療、高空三彩滑梯、人造衝浪池、人造冷熱瀑布、石板保健理療、香薰蒸氣理療生機盎然的果園花田100多畝、還配有中、西式餐廳，是福州少有的綜合型溫泉度假村。

度假村的娛樂設備也非常齊全，包含頂級溫泉SPA養生館、1500平米的御康匯健身中心，室內壁球室、太極瑜伽館、健身房、兒童樂園，室內恆溫泳池，室外天際泳池，室外網球場、高爾夫球場，樂府KTV 、弈境棋牌室，溪山堂茶藝居等娛樂設施。

此外，還有兒童遊憩區，讓小孩也能在安靜又不失味道的地方玩沙呢！

「疍家人」（蛋民）是我看過最有趣的溫泉池了，這是溪山溫泉全國獨創、造型獨特的私密湯屋。疍家人也稱連家船民，因常年漂泊於水上，以船為家，如同漂浮於鹽水之上的雞蛋而得名。

溪州溫泉以蛋民的船塢為發想，把藤編的蛋型竹簍蓋在小巧的泉池上，命名為蛋家人溫泉，進入後可以鎖門，泡在溫泉池內，有超棒的私密空間，但也有通風設備，非常特別。

除了蛋家人之外，另一個讓我印象深刻的是水上泡湯的潘溪風帆，將湯池嵌入道風帆船內，船夫搖槳在溪中緩緩滑行，客人可以一邊欣賞湖光山色，一邊享受泡湯的樂趣，如果船夫心情好，還會跟威尼斯的貢多拉一樣，唱歌給你聽呢！（但這個活動會依季節跟天氣而定，我們同團那天因為天氣因素，並沒有體驗到，只好留待下次囉！）

福州貴安溫泉旅遊渡假村

地址：福建省福州市連江縣潘渡鄉貴安村

電話：86-591-26298888

馬祖小三通南竿、北竿-黃岐如此走

去程：台北松山機場立榮07:10班機，08:05到達北竿機場，計程車轉白沙港，10:00白沙港船開往中國黃岐港，10:30到達黃岐港辦理通關，11:00坐上黃岐客運站門口的藍色大巴，約12:30抵達福州地鐵一號線，再搭5站道南門兒站下車，出站後沿古田路東行600公尺到五一廣場，搭乘溪山溫泉旅遊專線，直達溫泉度假村。

09:30/14:30五一廣場→09:50/14:50溫泉公園→10:30/15:30溪山溫泉度假村→13:30/21:00溪山溫泉度假村→14:10/21:40古三座→14:30/22:00五一廣場

以上為周末及法定節日發車時刻表，出發前請與溪山溫泉度假村確認。

回程：中午12:00福州火車站藍色大巴，13:40到達黃岐港，辦理入關手續，15:00黃岐港開航，中停北竿白沙港，15:50到達南竿福澳港，計程車轉南竿機場，搭乘17:25立榮班機，18:15到達松山機場。

2018秋冬遊馬祖，限量海灣紀念酒，東、西莒發送中。

2019年2月28日前，一般旅客(非設籍馬祖、小三通旅客及馬祖服役軍人除外)到馬祖旅遊，即能領取2018馬祖海灣紀念酒，這也是繼2017年櫻花、鹿紀念酒後，再推出的2018東莒燈塔與方塊海的紀念酒，每人限領一次。

如果旅客未滿18歲，則可兌換「海灣紀念品」，同樣每人限領一次，名額有限，發完為止。

發送地點：

西莒：莒光鄉公所（連江縣莒光鄉青帆村74-2號）

東莒：村辦公室（連江縣莒光鄉大坪村1號）

領取時間：周一～周日9:00~11:30，14:00~17:00

領取文件：

持有效身分證明文件（身分證或身心障礙手冊）