在地人才知道！台中隱藏版乾煎烙餅　必吃醃肉、燻雞口味

點評：是開在大甲的烙餅，不是台南喔！

文、圖／Mika

這一家獨創口味純手工製作的『台南烙餅』在大甲已經開了二十多年，是在地人才知道的隱藏版乾煎烙餅，本以為是台南來這裡開分店之類的，但又強調是獨創口味，好奇心驅使下問了老闆:『請問跟台南有什麼關係呢？』，老闆說：『因為口味偏甜，很台南，所以取名台南烙餅』。

口味很多，也不用多問，都寫在攤子上了。





就在土地銀行對面。

老闆你海軍陸戰隊出身的吼！？那身材看的出來有練過捏。





純手工餅皮是我很推薦的部分，即使加上超飽滿餡料，沾濕的餅皮一樣柔嫩有嚼勁。煎的香香的，厚薄適中。我發現老闆煎餅時的油用很少量 等於是乾煎的烙餅，不油膩又有香氣。





這裡是採用台式泡菜，就是台式臭豆腐的靈魂伴侶你們懂得。但我個人還是覺得台式泡菜跟炸物真的比較搭，放在餅皮裡面偏甜微酸，不是這麼解膩，我個人偏愛韓式泡菜，搭配餡料比較解膩。

我喜歡點醃肉或燻雞口味，所以我才說搭配肉的話，韓式泡菜我比較喜歡。整體口味當然偏甜，不然就不會取名叫『台南烙餅』了。不過我真的覺得料多實在，餅皮又很有嚼勁，女生吃完這一份應該就飽歪歪了。

醃肉跟燻雞是肉鬼如我最推薦的。肉給的也不小氣，飽足感十足，加肉加蛋佐台式泡菜跟辣醬，滿滿好料包起來一口咬下去，大大滿足。





玉米加蛋烙餅也好吃！！像我這種爬不起來買蛋餅吃的人，那就改買台南烙餅當下午茶或晚餐吃也很可以。這一家應該是大甲人共同的美食記憶吧！學生最喜歡下課後來上一份，邊吃邊回家，平價又飽實的台南烙餅就這樣陪伴了大甲人二十多年的光陰。

大甲 台南烙餅



地址： 台中市大甲區文武路28號 （土地銀行斜對面）

電話： 0919095746

營業時間：14：00～19：30