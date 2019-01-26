台中清新風咖啡廳店貓坐鎮　還有小路通往神秘酒吧！

點評：捲捲根本就是招牌！！

文、圖／Mika

這天 心血來潮約了朋友來去台中南屯區半日遊，去了貓門→彩虹眷村→MAPPER CAFE 脈博咖啡，跟店貓捲捲度過開心的時光後，心滿意足的回去。這一家MAPPER CAFE 脈博咖啡 也是朋友開的店，這裡頗偏僻，真的就是走質感路線，滿室咖啡香 散發著悠閒又慵懶的氛圍，好適合來這裡喝咖啡發呆。

朋友本身就是設計師，LOGO就是他自己設計的，我很喜歡。

清新簡約的設計風格。

店家牆面以磚瓦砌成搭配木頭桌椅以及窗檯，空間寬敞舒服。

店貓捲捲超人氣！長得太可愛太美了，讓我們瘋狂追著牠跑。

不死兔根本意圖騷擾捲捲，又親又抱又吸的，捲捲都還算配合，是盡責的店貓。

這裡的氛圍就是會讓人很放鬆，像城市旅行的中繼站，來這裡衝個電再出發。

城市裡人來人往 熙熙攘攘，偶而會需要這樣一個空間喘口氣 深吸一口咖啡香氣 奢侈的發了個呆

老闆提供了一個旅行的中繼站，不管是生活中的旅行 還是與家人朋友的旅行，這裡都能成為你旅行生活中的咖啡記憶。

提拉米蘇牛奶

杯子真的很有特色，還是環保吸管，很濃很香的提拉米蘇牛奶，冬天喝超暖心。

抹茶牛奶

太可愛的杯子了！一喝就知道是來自日本的抹茶，香氣很純，口感很清新爽口。

藍色夢想泡泡

喜歡藍色的不死兔點了很夢幻的飲料，漸層的藍色讓人不用喝就已經被屢獲芳心了。

冷泡咖啡隨身包1包30元

懶人也可以沖出好咖啡，這冷泡咖啡太適合我了，趕緊推薦給大家。這冷泡咖啡就是免燒水、免技術，就算買礦泉水也能沖出好咖啡的超級懶人包！

沖泡方法非常簡單，就是丟進去瓶中→放冰箱冷藏→拿出咖啡包 喝就對了！是不是超簡單的！！冷泡茶還要一直搖搖搖 搖到出味，這個不用！

只是需要放置10-12小時即可，睡前泡好放冰箱隔天起床就能喝了。如果勤勞一點可以加上牛奶就是拿鐵，加上豆漿也好喝喔。

台中逢甲夾鏈袋調酒專門店【MINI MAPPER】

咖啡廳外面有一條神秘小徑，原來這裡是[輕調酒]概念店的『MINI MAPPER』，這是逢甲曾經紅翻天的夾鏈袋調酒專門店，晚上才有營業。

脈博咖啡

地址：台中市南屯區中台路24-12號

電話：0423807735

營業時間：10點到17點（週一週二店休）