堅持穿西裝炸雞排！台中不混鍋炸雞專賣　金黃酥脆會噴汁

點評：老闆的堅持真的令人敬佩

文、圖／Mika

台灣的雞排真的多如便利商店，想吃雞排走幾步路甚至幾條街就有，但我第一次看到用這麼尊敬又堅持的態度對待雞排跟客人的老闆，就算賣雞排也要很有態度的概念，難怪雞排這麼好吃。雖然是熟悉的協力旺，但這一家西裝大叔賣的雞排真的不一樣。

採用百分之百的國產雞肉

台灣的雞肉跟豬肉跟國外比起來質感好很多，尤其是豬肉，沒有豬肉味又好吃。就連日本也比不上的優質肉，別的我不敢說，但台灣的養殖業其實真的很用心。





老闆夏天會穿這樣，襯衫加上西裝褲，每天！冬天會加上西裝外套，沒有因為只是賣雞排就隨便。







而且堅持只賣雞排，因為怕賣其他東西，油鍋混味會影響雞排的香氣。你看看就連攤位也是擦得很乾淨，不放太多雜物，這種態度我很欣賞，老闆真是好樣的。







旁邊有放醃好的雞排，有客人點後才會沾粉下鍋油炸。









炸的香酥，是黃金色澤

灑上胡椒跟辣粉，熱燙燙香噴噴





咬下去會噴汁，成功鎖住雞汁，肉質扎實軟嫩，外脆內多汁。雞排好吃的我吃的可多了，但這麼有態度的老闆我是第一次見！這家雞排店不推不行，雖然現在已經天天排隊了，但老闆值得這麼多欣賞他的客人。







搭配後面的松島飲料冰品一起享用剛好，前面有桌椅，雖然不多，但如果有需要在現場享用也是很可以。







為了怕吃雞排上火，點了仙草茶退火，一邊吃雞排上火一邊喝仙草茶退火，我人生就是充滿這種矛盾。







這一家仙草茶就在友人家附近，每次看到不買很難過，西裝大叔雞排讚讚。

協力旺松竹店

地址：台中松竹路二段跟松竹路二段107巷交叉口

