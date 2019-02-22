新竹大份量A5和牛火鍋　還有巨無霸海鮮船、雪花大魔神

點評：好澎湃好澎湃！！！

文、圖／Mika

冬天當然要吃火鍋了不是嘛！但台灣人吃鍋哪有在分四季的，今年圍爐大家應該也是吃鍋吧？可以考慮不要讓媽媽這麼辛苦，一起來大魔大滿足鍋物，大口吃肉去也是一個不錯的圍爐選擇！新竹大遠百前開了一家超凶猛火鍋，A5和牛還有龍蝦海鮮大船任你吃，15種鍋底讓你選擇困難嗎？那就參考這一篇吧～

其實這是我大概聖誕節前去吃的，看我拖多久才寫，當時還有聖誕裝飾呢！

大魔的名字取的很有氣勢。

這一家店的前身是韓式料理，裝潢還保留著當時的韓式工業風格。

餐廳很寬敞，座位數很多，全家聚餐圍爐的話不用擔心沒有大桌喔。

我覺得大魔的自助吧其實很用心，滿足各種不同需求。有星巴克咖啡豆研磨的咖啡、年輕人喜歡的可樂汽水、喜歡果汁的、泰奶的這裡都有，另外養生掛的，這裡還有準備茶包與熱水伺候！還有還有..我是只有喝無糖茶才覺得止渴解膩的人，這裡也有冰的日式煎茶喔，吃火鍋我只喜歡無糖茶最棒。

調味料部分也是多到讓人眼花瞭亂，但其實我最推店家特製的秘製辣醬，這真的太百搭了。還有準備白醋、檸檬汁、海鹽、胡椒等等…，怎麼沾都隨意。

大魔就連湯底都研發了15種之多….我真心覺得大魔到底有想讓人選擇困難？不管是沾醬、鍋底、自助吧全都準備的又多又齊。

麻辣牛奶湯底＋藥膳何首烏湯底



想說帶媽媽出來吃火鍋，希望她吃的養生健康，所以選藥膳何首烏湯底讓她補補身，小的我吃麻辣牛奶就好，看似健康但其實還是以辣為名，但這樣搭配還蠻溫醇順口的捏，反而中和那種辣感。

麻辣湯底＋養生蒙古湯底

養生蒙古湯底有推喔！香氣比較明顯而且湯底的厚度也夠，麻辣湯底我是覺得厚度不太夠，不過還OK。

對於菜盤的新鮮度給個讚，蔬菜很脆甜，玉米也好吃。

尤其有這個水蓮更加分，這個一般火鍋店菜盤比較少見，但我很愛。

大魔很貼心，菜盤不需要這麼多的話可以換成海鮮喔。我們有四個人，所以菜盤兩個就夠了，其他兩份換成蛤蜊跟日本廣島牡蠣。

副食品可以選王子麵、寬粉、白飯、日式烏龍麵、關廟麵、日韓拉麵等…

大魔海龍王套餐 NT.2200元

波斯頓龍蝦/1隻、北海道大干貝/2個、鯛魚/1份、日本廣島牡蠣/8顆、軟絲/1隻、無毒大草蝦/4隻、小卷/8隻、小花枝/8隻、大扇貝/1個、天使紅蝦/4隻、九孔大鮑魚/4個、菜盤/2份、附餐/2份。

一口氣划進兩艘船，裡面滿滿的海鮮，看見過各種大場面的我也要哇哇哇叫個不停了。

冰鎮過後海鮮，新鮮與彈性還有光澤都十足，看的出來這一批海鮮很純喔，鮮度品質保證。

吃蝦是最能吃出新鮮程度的，這Q度與彈性，輕輕燙過就殼肉分離的模樣，就是吃這種夠鮮的才叫吃蝦啊！還有大龍蝦，那股模樣氣勢十足，甚至還幫我們切好方便食用，真的很貼心。

跟真人比例尺一筆就知道這海鮮大小沒再跟你含扣的！該大的大，該小的也不會故意放大，尤其是鮑魚跟干貝更是平常比較少有機會吃到的。

大魔神套餐系列（雙人鍋）頂級雪花大魔神 NT.2080元

頂級日本和牛A5雪花/5oz

美國頂級SRF極黑和牛雪花/5oz

澳洲WESTHOLME和牛雪花/5oz

美國頂級PRIME霜降雪花/5oz

澳洲Jack’s Creek肋眼/5oz

加碼送：北海道大干貝/2顆、日本廣島大牡蠣/4顆 大草蝦/2隻

買肉送海鮮的概念，覺得好划算！尤其各國的A5和牛好新鮮又厚實大片，對於我愛吃牛肉的朋友來說，簡直爽翻。

不管是肉品還是海鮮都新鮮沒話說，而且肥美又大顆。

不死兔跟柴尼這兩個牛肉控專攻和牛，太識貨了！！肉片真的切的很大很厚實，沒在怕客人吃的，那油花也是分布的很美很均勻，入口即化。

輕輕的唰個幾下就可以了，不然就浪費和牛的美味。

有著湯頭的精華還有和牛豐富的油脂，入口即化還帶著湯頭香氣，讓不死兔吃的直呼滿足。

嚴選豚肉套餐 西班牙伊比利梅花豚肉鍋

我每次吃大魔，絕對不會放過點西班牙伊比利梅花豬肉，因為號稱豬肉界的勞斯萊斯，那口感真的很棒，不輸牛肉，加上我一向愛吃豬肉勝過牛肉，就是喜歡這種扎實豐厚的肉感，真心大愛。

湯底也很夠味，放上滿滿的料，看起來視覺上就是爽！！

點了三份套餐，桌上頓時變的很滿很豪華。

都是不死兔喜歡的海鮮跟和牛，這個吃貨每次說到吃大魔，眼睛都會一亮。

難得一起來新竹聚餐，帶我娘來新竹玩玩順便補捕身，我媽開心的直呼下次還要再吃大魔～～～～是說過年除夕圍爐，來大魔好像也是不錯的選擇呢！讓阿木享受一下難得過年圍爐被服務的快感。

兩小時內快速吃完滿滿和牛與海鮮的火鍋，不知道為什麼都會好想吃甜甜的來平衡一下味覺，飯後甜點系列，大魔也幫你準備好了！我們這群無條件就是吃莫凡彼冰淇淋就對了！！

老人家還是乖乖吃熱芋香紫米，而我們三個一致都選冰淇淋！！草莓的超好吃，巧克力也很濃郁，中和剛剛吃了一堆肉與海鮮的重口味，是很棒很完美的結尾。開心的吃完這一餐後，這才有動力繼續逛街玩新竹！全台最強肉品火鍋，果然還是非大魔莫屬啊～

全台最強肉品火鍋 大食大魔王 四人套餐

之前吃到最強的大食大魔王是在板橋店！被和牛嚇到不要不要的！！各國頂級A5和牛大集合，總共有28種各國和牛及頂級豬肉火鍋肉片，4人套餐共168oz，滿滿的和牛大平台，其實說是四人份，我們七大一小都吃不到一半呢，可以十個人來吃沒問題！點世界牛豚大賞四人大食鍋還送20隻天使紅蝦喔，反正就是要撐死你無誤XD。

大魔大滿足鍋物（新竹遠百店）

地址：新竹市勝利路175號

服務電話：03-5236878

粉絲團：https://www.facebook.com/daimashabu4/

營業時間：11:30-15:00、17:30-00:30(平日，週五至 01:30)

11:30-15:30、17:30-01:00(假日，周日至 00:30)

備註：附近有明志書院、大遠百兩個停車場