睡到下午也能吃！台中森林系美式餐酒館　早午餐全日供應

點評：看了都餓了！

文、圖／Mika

台中北屯區是我最熟悉的生活圈，因為姊妹很多都住在北屯，最常去殺時間的地方就是『奧樂美特．Olimato Bistro』，這裡環境超美，有森林系的FU，感覺在都市裡面覺得工作繁忙厭煩時，來這裡森呼吸一下可以喘口氣，然後重點是這裡全天候提供早午餐，餐點份量超大！以美式料理為主。





這裡的裝潢設計在空間規劃上很不錯，

桌與桌有一定空間跟距離，不覺得擁擠或沒隱私。





早餐也要世界大！！

不得不說全天候提供早午餐這件事很棒，不知道台中夜貓子多不多，至少我是XD所以早餐、早午餐通常跟我絕緣，一年能吃幾次就偷笑了。但只要來奧樂美特就隨時能吃到，這裡應該要寫是『夜貓子友善餐廳』無誤。





這裡的漢堡真的非常大XDDD





無大不上桌的概念。









光是看菜單，選擇困難症就發作了吧？我每次來都很有感受，還好我常來，一次次慢慢吃完一輪這樣。其實價格不算貴，以美式大份量料理來說，很超值了。





墨西哥酸辣雞翅

口味偏重，酸辣嗆勁兒入口即可感受，但又莫名著迷的被嗆的很爽，一口接一口，然後就默默的吃光了！！這東西不得了，會上癮，請慎點。





小牛牧場歐姆蛋

這歐姆蛋的尺寸真的很大，光吃歐姆蛋就飽死我了竟然還搭配麵包！！

如果是胃口小的女孩兒們，這裡的早午餐的份量差不多可以讓妳飽一天吧，是不是很划算XD





裡面配料塞好塞滿，有BBQ醬烤牛肋條、洋蔥、青椒、花椰菜、起司，感覺很健康。尤其是起司下手更是不手軟的狂放，每一口都吃的到起司的香氣。





北領地菲力牛排餐

我其實不太吃牛肉，但朋友極力推薦這裡的牛排很厲害！所以她每次來都點牛排這樣。其實這樣搭配也很健康，雖然份量大但營養很均勻，有肉、蛋、生菜以及澱粉。





熱帶風暴果昔

說到美式早午餐感覺就是要來杯果昔是不是！！

這也太大杯，餐點份量大，連飲料也是夠大器不怕你喝啦。

而且這裡也不限時，我們經常點上一份餐點慢慢吃一邊聊，就這樣耗掉一下午。

反正想不到要去哪裡時，就來奧樂美特，就跟星巴克、春水堂一樣，是讓人安心的存在。





Olimato 奧樂美特

地址：406台中市北屯區崇德九路568號

電話：04-24221857

時間： 09:00–21:00

