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睡到下午也能吃！台中森林系美式餐酒館　早午餐全日供應

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的..

點評：看了都餓了！
ETtoday餓勢力

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

文、圖／Mika

台中北屯區是我最熟悉的生活圈，因為姊妹很多都住在北屯，最常去殺時間的地方就是『奧樂美特．Olimato Bistro』，這裡環境超美，有森林系的FU，感覺在都市裡面覺得工作繁忙厭煩時，來這裡森呼吸一下可以喘口氣，然後重點是這裡全天候提供早午餐，餐點份量超大！以美式料理為主。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

這裡的裝潢設計在空間規劃上很不錯，
桌與桌有一定空間跟距離，不覺得擁擠或沒隱私。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

早餐也要世界大！！
不得不說全天候提供早午餐這件事很棒，不知道台中夜貓子多不多，至少我是XD所以早餐、早午餐通常跟我絕緣，一年能吃幾次就偷笑了。但只要來奧樂美特就隨時能吃到，這裡應該要寫是『夜貓子友善餐廳』無誤。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

這裡的漢堡真的非常大XDDD

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

無大不上桌的概念。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

光是看菜單，選擇困難症就發作了吧？我每次來都很有感受，還好我常來，一次次慢慢吃完一輪這樣。其實價格不算貴，以美式大份量料理來說，很超值了。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

墨西哥酸辣雞翅
口味偏重，酸辣嗆勁兒入口即可感受，但又莫名著迷的被嗆的很爽，一口接一口，然後就默默的吃光了！！這東西不得了，會上癮，請慎點。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

小牛牧場歐姆蛋
這歐姆蛋的尺寸真的很大，光吃歐姆蛋就飽死我了竟然還搭配麵包！！
如果是胃口小的女孩兒們，這裡的早午餐的份量差不多可以讓妳飽一天吧，是不是很划算XD

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

裡面配料塞好塞滿，有BBQ醬烤牛肋條、洋蔥、青椒、花椰菜、起司，感覺很健康。尤其是起司下手更是不手軟的狂放，每一口都吃的到起司的香氣。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

北領地菲力牛排餐
我其實不太吃牛肉，但朋友極力推薦這裡的牛排很厲害！所以她每次來都點牛排這樣。其實這樣搭配也很健康，雖然份量大但營養很均勻，有肉、蛋、生菜以及澱粉。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

熱帶風暴果昔
說到美式早午餐感覺就是要來杯果昔是不是！！
這也太大杯，餐點份量大，連飲料也是夠大器不怕你喝啦。
而且這裡也不限時，我們經常點上一份餐點慢慢吃一邊聊，就這樣耗掉一下午。
反正想不到要去哪裡時，就來奧樂美特，就跟星巴克、春水堂一樣，是讓人安心的存在。

▲台中奧樂美特美式餐廳。（圖／Mika出走美食日誌提供）

Olimato 奧樂美特
地址：406台中市北屯區崇德九路568號
電話：04-24221857
時間： 09:00–21:00

出走是為了更深刻回到原來的位置
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關鍵字： 美式餐廳 早午餐 奧樂美特 北屯 台中美食 美食情報 達人美食 mika

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