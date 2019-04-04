巷弄裡的排隊小吃！蘇州大學學生最愛的炸小籠包、雞蛋拌麵

點評：真的剛吃飽就想再吃一次><

▲蘇州福鼎小吃。

記者謝璩安／蘇州報導、攝影

江蘇省的蘇州市由於地理位置與福建相當接近的關係，因此有許多道地的福建美食都可以在蘇州品嚐到；在蘇州大學旁就有一家小吃店，總是聚集滿滿的排隊人潮，用餐時間一到生意更是好的不得了，店員也會準備餐點外送進學校，而這間小吃店除了是學生的口袋名單之外，現在也成為觀光客到蘇州必吃的小吃店。

「福鼎小吃」位於蘇州大學本部的十梓街附近，距離蘇州大學只有3分鐘的路程，店面並不是很大，大概能容納25人左右，也因為座位數不多、翻桌率相當快的關係，就像中國大多數的小吃店一樣，一張餐桌上總是會有來自不同地方的饕客，如果自己到店裡用餐，時不時還能跟旁邊的客人聊上幾句，再陌生的面孔也都會因為一碗麵而熟悉了起來。

福鼎小吃販賣的餐點非常多，都是道地的福建料理，推薦的餐點有雞蛋拌麵、花甲、肉片、炸小籠包等等，小吃的價格落在5～10塊人民幣之間，海鮮類價格比較高，但一大盤也只要16塊人民幣。記者當天到店內用餐已經接近下午兩點，但還是看見門口有不少排隊人潮，一問之下才知道原來著名的中國演員孫紅雷在去年到福鼎小吃用餐過，還大大推薦了餐點的美味，也因此讓許多粉絲慕名而來。

▲炸小籠包，是一道一吃就停不下來的開胃小點。

炸小籠包

油炸的系列一共有炸餃和油炸小籠包，炸餃可以加蛋，就像傳統的台式早餐中的蘿蔔糕加蛋一樣，把餃子淋上蛋液烹調後一起上桌。油炸小籠包一份8塊人民幣，共有11顆，可以和三五好友點一份分著吃；至於沾醬的部分，中國大多數的小吃包括生煎包、水餃等等，隨餐附上的醬料都不是台灣一般熟悉的醬油，而是可以去油解膩的醋，福鼎小吃也是這樣。小籠包經過油炸以後會變比較小顆，裡面的湯汁也會完全被內餡吸附，一口咬下的酥脆口感，讓人忍不住一口接著一口。

▲肉燕是福建傳統小吃，皮Q內軟，傳統上又被稱為「太平燕」。

肉燕

肉燕是中國福建的特產，因為形狀像燕而得名，比餃子和餛飩小一些，當地人在逢年過節和婚喪喜慶的時候都會煮上一碗，因此又被稱為「太平燕」。內餡是用魚肉和豬肉剁碎，再依照喜好加入蛤仔或其他輔料，皮的部分則是使用豬的前腿肉和澱粉一起製作而成，吃起來相當Q彈入味，是一道來福鼎小吃必點的料理。

▲保有傳統美味的雞蛋拌麵，加上醋和辣油又有不同的風味。

雞蛋拌麵

雞蛋拌麵也是一道簡單卻又經典的料理，就像台灣傳統麵店的醬油麵一樣，醬油炒蛋淡淡樸素的香味搭配Q彈的麵條，沒有太複雜的調味。吃到一半如果想要試試看更有層次的口味，可以淋上一點醋和店家調製的辣椒油，一碗雞蛋拌麵就能吃出三種味道。

▲招牌花甲有濃厚的蒜香味，涮嘴的口感讓人一顆接著一顆。

招牌花甲

花甲其實就是蛤蜊，在福鼎小吃只要16塊人民幣就能吃到滿滿一大盤，福鼎小吃的招牌花甲相較於四川重鹹重辣的調味，口味來的比較清淡，主要是用蔥和蒜調味，一上桌就能聞到滿滿的蒜香，一顆接著一顆涮嘴又開胃，可以搭配雞蛋拌麵一起享用，也可以選擇直接點店家料理好的花甲湯麵。

福鼎小吃

地址：蘇州十梓街望星橋北2號108室